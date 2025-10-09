Bejlek má jistý debut v TOP 100! Po zvládnutém derby čekala na výsledek čínské veteránky

DNES, 16:45
WTA MALLORCA - Sára Bejlek (19) zvládla na probíhajícím podniku kategorie WTA 125 na Mallorce osmifinálové derby s krajankou Anetou Kučmovou a po hladkém vítězství 6:2, 6:2 nakročila jednou nohou do elitní stovky žebříčku. Definitivní jistotu premiérového posunu do nejvyššího patra světového pořadí ovšem získala česká teenagerka až po porážce Shuai Zhang na tisícovce v Číně.
Bejlek Sara
Sára Bejlek se poprvé posune do TOP 100 žebříčku (© KELLY DEFINA / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Kučmová – Bejlek 2:6, 2:6

Bejlek debutovala v TOP 200 žebříčku už před třemi roky v létě a několikrát byla blízko k premiérovému posunu do nejlepší stovky. Po nedělním triumfu na akci WTA 125 v Itálii se vyšplhala na nové maximum v podobě 107. místa a v tomto týdnu přidala další dvě výhry na turnaji stejné kategorie ve Španělsku.

Česká teenagerka začala na Mallorce více než tříhodinovou bitvou s Minou Hodzicovou, kterou udolala až v tie-breaku rozhodujícího setu a také po odvráceném mečbolu. Osmifinále s krajankou Kučmovou bylo mnohem snadnější a Bejlek, kterou trápí zranění obou lýtek i stehen, ovládla české derby poměrem 6:2, 6:2.

V ten moment měla jednou nohou nakročeno do elitní stovky hodnocení. V live žebříčku má momentálně stejně bodů (740) jako Darja Semenistá z Lotyšska. Bejlek ovšem posbírala více bodů na grandslamech a turnajích WTA 1000 a nachází se přesně na stém místě.

Definitivní jistotu pokoření důležitého kariérního milníku získala až o pár hodin později. A to po porážce Shuai Zhang v osmifinále na probíhající tisícovce ve Wuhanu, o kterou se postarala světová trojka Coco Gauffová.

Bejlek tak nebude v pátek bojovat o debut v TOP 100 pořadí, nýbrž o upevnění pozice mezi elitou. Pokud zvládne čtvrtfinále s domácí Andreou Lázarovou, posune se v živém pořadí na 98. příčku.

Česko bude mít v TOP 100 ženského singlového žebříčku osm zástupkyň. Bejlek se přidá k Lindě Noskové, Karolíně Muchové, Barboře Krejčíkové, Markétě Vondroušové, Marii Bouzkové, Kateřině Siniakové a Tereze Valentové.

Výsledky turnaje WTA 125 na Mallorce

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Serpens
09.10.2025 18:01
Nedávno jsem někde narazil na fotky z Coliny z roku 2023, kdy Sára vyhrála svou první 125ku. Koukal jsem, jak byla tehdy štíhlá a jak vypadala dobře. Zdá se, že současná přece jen zavalitější (ale asi i pomalejší) podoba bude prevence proti častějším zraněním.
Sinuhet1
09.10.2025 18:00
parada Saro
tommr
09.10.2025 17:20
Je dobře že už má Sára tu stovku jistou protože u ní člověk nikdy neví jestli bude schopná v turnaji pokračovat. Dneska opět hrála se zafačovanýma stehnama i lýtkama na obou nohou ale na pohybu to nebylo znát. Takže snad se jedná jen o prevenci ...
Turnaj na Mallorce je překvapivě slabě obsazenej takže pokud Sára vydrží zdravotně mohla by zabojovat o další titul ...
Mony
09.10.2025 16:55
Vydrž tam Sáro lespoň 13 let!
Hodně štěstí, pohody a zdraví.
muster
09.10.2025 17:19
do roku 2038? uhlí stop, benzín stop, Sára nonstop
