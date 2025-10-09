Bejlek má jistý debut v TOP 100! Po zvládnutém derby čekala na výsledek čínské veteránky
Kučmová – Bejlek 2:6, 2:6
Bejlek debutovala v TOP 200 žebříčku už před třemi roky v létě a několikrát byla blízko k premiérovému posunu do nejlepší stovky. Po nedělním triumfu na akci WTA 125 v Itálii se vyšplhala na nové maximum v podobě 107. místa a v tomto týdnu přidala další dvě výhry na turnaji stejné kategorie ve Španělsku.
Česká teenagerka začala na Mallorce více než tříhodinovou bitvou s Minou Hodzicovou, kterou udolala až v tie-breaku rozhodujícího setu a také po odvráceném mečbolu. Osmifinále s krajankou Kučmovou bylo mnohem snadnější a Bejlek, kterou trápí zranění obou lýtek i stehen, ovládla české derby poměrem 6:2, 6:2.
V ten moment měla jednou nohou nakročeno do elitní stovky hodnocení. V live žebříčku má momentálně stejně bodů (740) jako Darja Semenistá z Lotyšska. Bejlek ovšem posbírala více bodů na grandslamech a turnajích WTA 1000 a nachází se přesně na stém místě.
Definitivní jistotu pokoření důležitého kariérního milníku získala až o pár hodin později. A to po porážce Shuai Zhang v osmifinále na probíhající tisícovce ve Wuhanu, o kterou se postarala světová trojka Coco Gauffová.
Bejlek tak nebude v pátek bojovat o debut v TOP 100 pořadí, nýbrž o upevnění pozice mezi elitou. Pokud zvládne čtvrtfinále s domácí Andreou Lázarovou, posune se v živém pořadí na 98. příčku.
Česko bude mít v TOP 100 ženského singlového žebříčku osm zástupkyň. Bejlek se přidá k Lindě Noskové, Karolíně Muchové, Barboře Krejčíkové, Markétě Vondroušové, Marii Bouzkové, Kateřině Siniakové a Tereze Valentové.
Turnaj na Mallorce je překvapivě slabě obsazenej takže pokud Sára vydrží zdravotně mohla by zabojovat o další titul ...
Hodně štěstí, pohody a zdraví.