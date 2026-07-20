Bejlek po obrovské bitvě poděkovala fanouškům. Dneska mi hodně pomohli, vzkázala radostně
"Bylo to těžké utkání. Určitě se mi nepovedly začátky setů, ale jsem strašně ráda, že jsem se potom dokázala zmátořit a zvládla to. Musím říct, že mi dneska hodně pomohli diváci. Byla jsem moc ráda, že jsem to nakonec zvládla," uvedla Bejlek.
Fanoušci světové čtyřicítce pomohli hlavně v prvním setu. V něm Bejlek prohrávala 0:3, 3:5 nebo 5:6. V tie-breaku poté odvrátila tři setboly a nakonec zvítězila poměrem 11:9. "Tam to bylo šíleně o hlavě. Myslím, že tam už to bylo jen o hlavě a tenis tam nehrál úplně velkou roli," řekla s úsměvem Bejlek.
Duel s bývalou světovou čtyřiatřícítkou byl pro ni v úvodu turnaje zrádný. Bejlek se s Blinkovovou potkala potřetí, porazila ji podruhé. "Pokaždé, co jsem s ní hrála, to byl boj. A dnes to vlastně potřetí bylo také tak," podotkla Bejlek.
Na turnaji v Praze obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Do Česka dorazila poté, co vypadla ve stejné fázi turnaje v Aténách. V Řecku nestačila na Dánku Claru Tausonovou. "V Aténách byl povrch hodně pomalejší. Musím říct, že tady je ten centr výborně udělaný. A když budou chodit lidi, tak je to nádherné," řekla Bejlek.
Příliš se nezaobírá tím, že je jednou ze spolufavoritek turnaje vedle nejvýše nasazené obhájkyně titulu Marie Bouzkové a dvojky Barbory Krejčíkové. "Určitě jsem ráda, že jsem tady nasazená trojka, ale nijak víc to nevnímám," uvedla Bejlek, která se v minulých týdnech snažila věnovat především fyzické přípravě. "Jsem také moc ráda, že jsem po celkem dlouhé době zdravá," doplnila Bejlek, letošní vítězka turnaje v Abú Zabí.
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