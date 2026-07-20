Bejlek po obrovské bitvě poděkovala fanouškům. Dneska mi hodně pomohli, vzkázala radostně

DNES, 22:00
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Sára Bejlek ocenila po dnešním postupu do druhého kola turnaje WTA v Praze diváky. Právě jejich podpora nasazené trojce výrazně pomohla porazit po takřka třech hodinách hry Rusku Annu Blinkovovou 7:6, 3:6, 6:1. Na Štvanici plní dvacetiletá Bejlek roli turnajové trojky, v rozhovoru s novináři ale řekla, že pozici spolufavoritky nevnímá.
Profily hráčů
Bejlek Sara
Sára Bejlek v Praze zvládla třísetovou bitvu (@ ČTK / Kamaryt Michal)

"Bylo to těžké utkání. Určitě se mi nepovedly začátky setů, ale jsem strašně ráda, že jsem se potom dokázala zmátořit a zvládla to. Musím říct, že mi dneska hodně pomohli diváci. Byla jsem moc ráda, že jsem to nakonec zvládla," uvedla Bejlek.

Fanoušci světové čtyřicítce pomohli hlavně v prvním setu. V něm Bejlek prohrávala 0:3, 3:5 nebo 5:6. V tie-breaku poté odvrátila tři setboly a nakonec zvítězila poměrem 11:9. "Tam to bylo šíleně o hlavě. Myslím, že tam už to bylo jen o hlavě a tenis tam nehrál úplně velkou roli," řekla s úsměvem Bejlek.

Duel s bývalou světovou čtyřiatřícítkou byl pro ni v úvodu turnaje zrádný. Bejlek se s Blinkovovou potkala potřetí, porazila ji podruhé. "Pokaždé, co jsem s ní hrála, to byl boj. A dnes to vlastně potřetí bylo také tak," podotkla Bejlek.

Na turnaji v Praze obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Do Česka dorazila poté, co vypadla ve stejné fázi turnaje v Aténách. V Řecku nestačila na Dánku Claru Tausonovou. "V Aténách byl povrch hodně pomalejší. Musím říct, že tady je ten centr výborně udělaný. A když budou chodit lidi, tak je to nádherné," řekla Bejlek.

Příliš se nezaobírá tím, že je jednou ze spolufavoritek turnaje vedle nejvýše nasazené obhájkyně titulu Marie Bouzkové a dvojky Barbory Krejčíkové. "Určitě jsem ráda, že jsem tady nasazená trojka, ale nijak víc to nevnímám," uvedla Bejlek, která se v minulých týdnech snažila věnovat především fyzické přípravě. "Jsem také moc ráda, že jsem po celkem dlouhé době zdravá," doplnila Bejlek, letošní vítězka turnaje v Abú Zabí.

Bejlek zvládla neskutečný maraton!

Jakub Hájek, ČTK
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