Bejlek si odvetu proti favoritce osladila kanárem. V Abú Zabí pokračuje ve skvělé jízdě
Bejlek – Kruegerová 6:3, 6:0
Bejlek v prvním kole pětistovky v Abú Zabí začala proti favorizované Kruegerové skvěle. Hned v prvním gamu na příjmu se dostala do vedení 40:15, tuto šanci ale ještě nevyužila. Následně sama zvládla těžkou hru na servisu, když odvrátila tři brejkboly, a to jí pomohlo. Za stavu 3:2 sebrala Američance podání čistou hrou, na servisu už nezaváhala a získala první set.
Sebevědomí si přenesla i do druhého dějství a pokračovala v jízdě. Hned na začátku si vypracovala náskok, který už nepustila. Soupeřku jasně přehrávala od základní čáry, byla agresivnější a nedělala žádné chyby. Za půl hodiny hry dorazila Kruegerovou kanárem a postoupila do osmifinále.
Bejlek tak v Abú Zabí přidala už třetí jednoznačnou výhru v řadě a potvrdila, že jí zdejší podmínky náramně sedí. Po snadno zvládnuté kvalifikaci dominovala i proti favorizované 55. hráčce světa, kterou poprvé porazila na tvrdém povrchu a oplatila ji nedávnou porážku z prvního kola v Melbourne. Vzájemnou bilanci srovnala na 2:2.
Češka, která po Australian Open vypadla z TOP 100, si letos připsala druhou výhru v hlavních soutěžích, tu první slavila na podniku WTA 250 v Aucklandu. O čtvrtfinále si zahraje s vítězkou duelu mezi sedmou nasazenou Jelenou Ostapenkovou a kvalifikantkou Oksanou Selechmetěvovou.
Výsledky turnaje WTA 250 v Abú Zabí
