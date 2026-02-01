Bejlek si odvetu proti favoritce osladila kanárem. V Abú Zabí pokračuje ve skvělé jízdě

ABÚ ZABÍ - Sára Bejlek (20) na podniku WTA 500 v Abú Zabí pokračuje v suverénních výkonech, navázala na úspěšnou kvalifikaci a přidala třetí výhru v řadě. Češka v prvním kole zdemolovala 6:3, 6:0 favorizovanou Ashlyn Kruegerovou (21). Američance oplatila nedávnou porážku z Australian Open a srovnala vzájemnou bilanci na 2:2. O čtvrtfinále si zahraje s vítězkou duelu mezi sedmou nasazenou Jelenou Ostapenkovou a kvalifikantkou Oksanou Selechmetěvovou.
Sára Bejlek je v Abú Zabí už v osmifinále (@ REUTERS)

Bejlek – Kruegerová 6:3, 6:0

Bejlek v prvním kole pětistovky v Abú Zabí začala proti favorizované Kruegerové skvěle. Hned v prvním gamu na příjmu se dostala do vedení 40:15, tuto šanci ale ještě nevyužila. Následně sama zvládla těžkou hru na servisu, když odvrátila tři brejkboly, a to jí pomohlo. Za stavu 3:2 sebrala Američance podání čistou hrou, na servisu už nezaváhala a získala první set.

Sebevědomí si přenesla i do druhého dějství a pokračovala v jízdě. Hned na začátku si vypracovala náskok, který už nepustila. Soupeřku jasně přehrávala od základní čáry, byla agresivnější a nedělala žádné chyby. Za půl hodiny hry dorazila Kruegerovou kanárem a postoupila do osmifinále.

Bejlek tak v Abú Zabí přidala už třetí jednoznačnou výhru v řadě a potvrdila, že jí zdejší podmínky náramně sedí. Po snadno zvládnuté kvalifikaci dominovala i proti favorizované 55. hráčce světa, kterou poprvé porazila na tvrdém povrchu a oplatila ji nedávnou porážku z prvního kola v Melbourne. Vzájemnou bilanci srovnala na 2:2.

Češka, která po Australian Open vypadla z TOP 100, si letos připsala druhou výhru v hlavních soutěžích, tu první slavila na podniku WTA 250 v Aucklandu. O čtvrtfinále si zahraje s vítězkou duelu mezi sedmou nasazenou Jelenou Ostapenkovou a kvalifikantkou Oksanou Selechmetěvovou.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
