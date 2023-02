Bencicová si v Abú Zabí zahraje o druhý letošní titul. Vyzve neoblíbenou Samsonovovou

Světová devítka Belinda Bencicová v semifinále nastoupila proti Beatriz Haddadové Maiaové, s níž loni prohrála v Torontu a která s hráčkami Top 10 neprohrála šest zápasů v řadě. Švýcarka ale v Abú Zabí její sérii rázně utnula, když bez ztráty podání zvítězila 6-2 6-3.



25letá Bencicová, jež v lednu triumfovala v Adelaide, si připsala 11. výhru v sezoně a vyrovnala se letos neporažené Aryně Sabalenkové. Víc výher v tomto roce žádná tenistka nezaznamenala.



Olympijská vítězka Bencicová postoupila do svého celkově 17. finále a zahraje si v něm o 8. titul. Její soupeřkou bude Ljudmila Samsonovová, se kterou prohrála všechny tři vzájemné duely včetně finále na trávě v Berlíně 2021.







Světová devatenáctka Samsonovová si v semifinále poradila 6-4 1-6 6-4 s Číňankou Qinwen Zheng a popáté v kariéře se prodrala do finále, z toho počtvrté od loňského srpna. Dosud v něm 24letá rodačka z Oleněgorsku neprohrála.



"Dnes to byl úžasný zápas, Qinwen hrála neuvěřitelně. Na konci jsem ale hrála jistěji a to byl klíč k vítězství. A samozřejmě také servis, který mi dnes fungoval," komentovala Samsonovová, jež na turnaj dorazila s letošní bilancí 2-3.





• WTA 500 ABÚ ZABÍ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 780.637 dolarů

sobotní výsledky (11. 02. 2023) • Dvouhra - semifinále • Bencicová (2-Švýc.) - Haddadová Maiaová (6-Braz.) 6-2 6-3 Samsonovová (8) - Qinwen Zheng (Čína) 6-4 1-6 6-4