Bencicová v Charlestonu postoupila poprvé do finále na antuce

WTA CHARLESTON - Švýcarka Belinda Bencicová na podniku WTA 500 v Charlestonu porazila Jekatěrinu Alexandrovovou a poprvé postoupila do finále antukového turnaje. V celkově 14. finále bude bojovat o 6. titul proti Tunisance Ons Džabúrové. O titul ve čtyřhře si zahraje Lucie Hradecká.

Belinda Bencicová si minulý týden v Miami zahrála poprvé od triumfu na loňské olympiádě v semifinále a dnes v Charlestonu ukončila i čekání na finále. V boji o něj si poradila s Jekatěrinou Alexandrovovou 6-4 6-3.



25letá Švýcarka se slovenskými kořeny postoupila do celkově 14. finále a vůbec poprvé si ho zahraje na antuce. Usilovat v něm bude o 6. titul.







V neděli se bývalá světová čtyřka a aktuálně 21. hráčka světa Bencicová utká s Ons Džabúrovou (h2h 1-1). Čtvrtá nasazená Tunisanka si dnes po obratu poradila 2-6 6-1 6-4 s domácí Amandou Anisimovovou.



27letá Džabúrová se do finále dostala popáté v kariéře a podruhé v Charlestonu (před rokem na menším podniku WTA 250). Jediný titul slavila loni na trávě v Birminghamu.







Do prvního společného finále se dostaly Lucie Hradecká s Indkou Saniou Mirzaovou. V dnešním semifinále, které si zahrály i na třetím letošním turnaji, porazily 6-4 4-6 10-8 nejvýše nasazený pár Caroline Dolehideová a Shuai Zhang.