Berdych bere do USA na Davis Cup i mladíka Brunclíka, v týmu má všechny opory
Češi budou v USA bojovat o postup na finálový turnaj a nehrající kapitán si je vědom, že jeho tým bude čelit jednomu z nejtěžších soupeřů. Američané mají hned čtyři hráče ve světové dvacítce. "Snad jen Itálie by mohla být těžší, USA je aktuálně opravdu velmi silný tým, zvlášť v jejich domácím prostředí," řekl Berdych.
Jeho tým bude čítat pět hráčů. Vedle opor Macháče, Menšíka a Lehečky bude k dispozici i deblista Adam Pavlásek a poprvé také devatenáctiletý Petr Brunclík. "Mám za sebou rozhovory se všemi kluky. Všichni jsou připravení a budou pro zápas s USA k dispozici. Petr Brunclíka jsem vybral i proto, že je levák a může nám pomoci v přípravě, protože se dá předpokládat, že i Američané nasadí do utkání levorukého hráče," vysvětlil Berdych.
Brunclík je samozřejmě za nominaci rád. "Je to splnění mého dětského snu a velká motivace do dalšího tréninku. Děkuji kapitánovi Berdychovi za důvěru, i když pravděpodobně nenastoupím přímo do ostrého zápasu, chci být pro tým přínosem. Bude to můj první daviscupový zápas, který naživo uvidím, a hned jako člen národního týmu. Soutěže družstev miluju a vždy jsem moc rád reprezentoval Českou republiku," připustil český mladík.
