Berdych bere do USA na Davis Cup i mladíka Brunclíka, v týmu má všechny opory

DNES, 10:37
Čeští tenisté se v průběhu září střetnou ve druhém kole kvalifikace v Delray Beach na Floridě s týmem USA a nehrající kapitán Tomáš Berdych (39) může počítat se všemi oporami. V jeho nominaci jsou Jakub Menšík (19), Jiří Lehečka (23), Tomáš Macháč (24), Adam Pavlásek (30) a nově také Petr Brunclík (19).
Brunclik Petr
Petr Brunclík (@ČTK / Pavel Lebeda)

Češi budou v USA bojovat o postup na finálový turnaj a nehrající kapitán si je vědom, že jeho tým bude čelit jednomu z nejtěžších soupeřů. Američané mají hned čtyři hráče ve světové dvacítce. "Snad jen Itálie by mohla být těžší, USA je aktuálně opravdu velmi silný tým, zvlášť v jejich domácím prostředí," řekl Berdych.

Jeho tým bude čítat pět hráčů. Vedle opor Macháče, Menšíka a Lehečky bude k dispozici i deblista Adam Pavlásek a poprvé také devatenáctiletý Petr Brunclík. "Mám za sebou rozhovory se všemi kluky. Všichni jsou připravení a budou pro zápas s USA k dispozici. Petr Brunclíka jsem vybral i proto, že je levák a může nám pomoci v přípravě, protože se dá předpokládat, že i Američané nasadí do utkání levorukého hráče," vysvětlil Berdych.

Brunclík je samozřejmě za nominaci rád. "Je to splnění mého dětského snu a velká motivace do dalšího tréninku. Děkuji kapitánovi Berdychovi za důvěru, i když pravděpodobně nenastoupím přímo do ostrého zápasu, chci být pro tým přínosem. Bude to můj první daviscupový zápas, který naživo uvidím, a hned jako člen národního týmu. Soutěže družstev miluju a vždy jsem moc rád reprezentoval Českou republiku," připustil český mladík.

Komentáře

5
seeker
14.08.2025 12:25
a to je dobře - i když hrát nebude (asi), tak se koukne pod pokličku a dostane slušnej peníz
PTP
14.08.2025 11:34
Bude jim tam v tréninku dělat Bena Sheltona.
Trojchyba_Mat
14.08.2025 10:51
Brumík
pantera1
14.08.2025 11:00
Super, že dostane šanci. To mu jen prospěje a dodá mu to sebevědomí.
Trojchyba_Mat
14.08.2025 11:52
