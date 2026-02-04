Berdych odtajnil, koho pošle na kurt: Není potřeba čekat. Soupeři? Víceméně neznámí kluci
Berdych se musí v Jihlavě obejít bez Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. Má však k dispozici Jiřího Lehečku, který bude logicky jasnou týmovou jedničkou. Před oficiálním oznámením nominace pro sobotní den má jasno i o druhém singlistovi. Do hry pošle Dalibora Svrčinu.
"Když jsem nevěděl, fakt jsem nevěděl. V tomhle případě to bude jinak. Je rozhodnuto už od začátku. Tým je celkově jinak poskládaný, není potřeba čekat do poslední chvíle. Jirka jako hráč číslo jedna, Dalibor jako hráč číslo dvě," řekl Berdych v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
V týmu jsou poprvé deblisté Petr Nouza s Patrikem Riklem a posledním členem je mladík Maxim Mrva, jenž debutoval už loni proti Jižní Koreji. Svrčina je v nominaci potřetí, ale teď to vypadá, že premiérově zasáhne do hry.
"Je to hračička a klidný borec. Není ho nikde plno. Člověk se ho musí spíš ptát," popsal kapitán Svrčinu. "Dalibor to má opravdu odmakané. Má takovou postavu, je to jeho cesta. Myslím, že udělal velký krok. Prodral se přes menší turnaje, loni na podzim porazil i Berrettiniho. Ukazuje to, že jeho práce se mu zúročuje," komentoval jeho vzestup až do TOP 100 žebříčku.
Dynastie v troskách: syn legendy, jediná šance v deblu. Co čeká Čechy v Davis Cupu?
Berdych hovořil i o soupeři ze Švédska, který nemá v týmu žádnou výraznější hvězdu. Výběr skandinávské země zahrnuje deblistu Andrého Göranssona (31. v žebříčku ATP) a doplňují ho Olle Wallin (408.), Leo Borg (588.) a další specialista na čtyřhru Erik Grevelius (170.).
"Göranssona mají kluci nastudovaného. Pro ně to není zas taková neznámá. Uvidíme, koho vůbec dají k němu do čtyřhry. Na rovinu jsou to pro nás víceméně neznámí kluci. Až na to, že jeden z nich má velice známé příjmení," pousmál se Berdych.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře