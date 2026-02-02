Dynastie v troskách: syn legendy, jediná šance v deblu. Co čeká Čechy v Davis Cupu?
Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg, Thomas Johansson, Anders Järryd nebo třeba Robin Söderling… To je jen stručný výčet jmen kdysi slavné tenisové velmoci. Českému týmu se ale o víkendu postaví úplně jiný celek.
Jeho žebříčkovou jedničkou bude Olle Wallin, 408. hráč světa, dvojkou pak syn legendárního Björna Borga, Leo Borg, kterému patří místo na konci šesté stovky. Seveřané tak mohou ukázat na výborného deblistu André Göranssona, kterému patří 31. příčka v rankingu čtyřhry, doplnit by ho měl pravděpodobně Erik Grevelius. Pro představu, před nejlépe umístěním švédským tenistou se pohybuje dvanáct českých hráčů.
O senzaci na úkor domácího favorita tak bude usilovat především Wallin. Rodák z Halmstadu to zatím dotáhl nejvýše na 402. místo. Na svém kontě má čtyři tituly, všechny z okruhu ITF. V loňském roce si připsal jediný, když ovládl podnik M15 ve Španělsku.
Tíhu slavného jména na sobě nese Leo Borg. Dvaadvacetiletý tenista má velkou část kariéry před sebou, úspěchům svého otce se však přiblíží jen velmi těžko. V současné době mu patří 588. příčka, před třemi lety se však dokázal vyšplhat na své životní maximum, kterým bylo 334. místo. Kariéru rodáka ze Stockholmu přibrzdily zdravotní problémy, přesto stihl získat šest titulů – všechny na okruhu ITF.
Nejlépe umístěným tenistou ve švédském výběru je André Göransson. Výbornému deblistovi patří 31. příčka, ale v říjnu loňského roku byl dokonce na 20. místě. Na svém kontě má mimo jiné semifinálovou účast na loňském Australian Open, kam se probil po boku pro českého fanouška dobře známého Sema Verbeeka. Právě Nizozemec získal o několik měsíců později svůj první a zatím poslední grandslamový titul ve Wimbledonu po boku Kateřiny Siniakové.
Švédský tým doplňuje druhý deblista Erik Grevelius, 170. v žebříčku čtyřhry. Pětadvacetiletý tenista má na svém kontě 14 deblových titulů, všechny z okruhu ITF. Jeden si stihl připsat už v letošním roce, když spolu s krajanem Adamem Heinonem ovládl turnaj v Egyptě. Svůj zatím poslední deblový zápas odehrál shodou okolností proti české dvojici, když na challengeru v portugalském Oeiras podlehl ve finále spolu s Heinonem páru Zdeněk Kolář, Filip Duda.
Berdych nominoval na Švédy Jiřího Lehečku, Dalibora Svrčinu, Maxe Mrvu a deblovou dvojici Petr Nouza, Patrik Rikl. Zmiňovaná žebříčková jednička Menšík doléčuje zranění břišního svalu, Tomáš Macháč se s kapitánem dohodl na dočasném upřednostnění individuálních turnajů a představí se na podniku v Rotterdamu.
Utkání, které se odehraje v nové jihlavské aréně, bylo vyprodáno za necelou hodinu. "Podobné informace o raketovém předprodeji jsem slyšel naposledy jako hráč před domácím finále se Španěly. Těší mě, jaký zájem mají naši fanoušci o domácí zápasy. Pro hráče je to skvělá zpráva, protože je jistě čeká fantastická atmosféra před plnými tribunami. Věřím, že si ji užijí. Děkuji všem za zájem a těším se na všechny, kteří vstupenky sehnali, v Jihlavě," uvedl na konci minulého roku Berdych.
