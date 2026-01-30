Na Švédy s Lehečkou, ale bez Menšíka. Roli dvojky převezme Svrčina
"Je to samozřejmě smutná zpráva, zranění ve sportu je vždycky špatně. Kuba hrál v Austrálii výborně. Je škoda, že ho zastavilo zranění. Má to návaznost i na daviscupový zápas v Jihlavě. Konzultoval jsem to s Kubou i s profesorem (Pavlem) Kolářem. A kvůli zranění není možné, aby byl Kuba na zápas fit," uvedl Berdych.
Při Menšíkově absenci bude jedničkou 19. tenista světa Jiří Lehečka. "Naštěstí je k dispozici stále spousta hráčů. Myslím, že i tak je tým dostatečně silný na to, abychom utkání zvládli. S Jirkou jsem mluvil včera. Říkal, že kotník už ho netrápí, že už trénuje a těší se na zápas. To je velice pozitivní zpráva," uvedl Berdych.
Vedle Svrčiny a Mrvy jsou v nominaci také deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl, kteří se tento týden probojovali poprvé do čtvrtfinále Australian Open. V soutěži porazili také nasazené dvojky Fina Harriho Heliövaaru a Brita Henryho Pattena.
"Kluci mě mile překvapili, odehráli velice dobré Australian Open. Petr se nechával ve čtvrtfinále ošetřovat. Ale byli jsme ve spojení a říkal, že to nebylo nic vážného. Trošku ho táhlo v kyčli, ale po zápase už bylo všechno v pohodě. Věřím, že kluci jsou fit. A moc se těším na jejich zapojení do týmu. Určitě mají perspektivu," řekl Berdych.
Chybět mu bude vedle Menšíka také Tomáš Macháč, který se již dříve s Berdychem domluvil, že se o účasti rozhodne po turnajích v Austrálii. Kapitán nyní potvrdil jeho absenci. "Tuhle dohodu držíme od začátku, nic se nezměnilo. Tomáš se drží svého programu," uvedl Berdych.
Týmovou dvojkou tak bude Svrčina. "Ten už v loňském roce předváděl výkony, které ho dostaly poprvé do stovky. Je to náš čtvrtý nejlepší singlista. Byl k dispozici, a proto na něj padla volba. Zahrál velmi slušně v Austrálii, i když smolně prohrál s Munarem. Ale byl to velice dobrý zápas, takže doufám, že na to naváže a že bude plnohodnotným druhým hráčem v týmu," doplnil vítěz Davis Cupu z let 2012 a 2013.
Češi se střetnou se Švédskem poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Vítěz narazí na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Berdychův výběr obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast.
