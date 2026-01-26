Nouza s Riklem na Australian Open září: Čtvrtfinále? Můžeme to ještě vylepšit, máme šanci
Zatímco ve světě ženského tenisu byly úspěchy ve čtyřhrách díky výjimečným deblistkám velmi časté, mezi muži byste společnou českou dvojici mezi vítězi grandslamových turnajů hledali marně. Ale možná se něco mění. Loni na US Open postoupili do čtvrtfinále Tomáš Macháč a Matěj Vocel.
A nyní v Melbourne se stejně daleko dostali Petr Nouza a Patrik Rikl.
Nebyl to první zápas s Heliövaarou a Pattenem. Dokonce vás před dvěma lety ve Stockholmu připravili o první titul na okruhu ATP. Brali jste to i jako odplatu?
"Určitě si ty dávné zápasy pamatujeme. Věděli jsme, že jsme s nimi už dvakrát prohráli. Ale také jsme si uvědomovali, že jsme se za tu dobu hodně zlepšili a tu naši hru hodně vyvinuli. Když jsme s nimi prohráli ve finále ve Stockholmu, v podstatě jsme společně s Patrikem na okruhu začínali, byli jsme ještě takoví vyjukaní. Teď jsme si věřili víc a nebylo v tom nic osobního, zrovna tihle ty dva borci jsou opravdu fajn lidi."
Nyní jste mezi osmi nejlepšími páry Australian Open. To se vám ještě nikdy nepodařilo...
"Ale překonat se to určitě dá. Za dva dny je další příležitost ten zatím největší úspěch ještě vylepšit a doufám, že se to povede…"
I tak, vnímáte, že je to navzdory dvěma titulům na "dvěstěpadesátkách" váš největší společný úspěch?
"To se těžko hodnotí. Mám samozřejmě z toho postupu do čtvrtfinále grandslamu radost, ale zároveň to pořád vnímám jako nějaký proces. Každý den na sobě oba pracujeme, děláme všechno možné, co jde, abychom se zlepšovali. Takže tenhle úspěch není výsledek nějakého týdenního snažení. Myslím si, že spolu dlouhodobě už trénujeme a makáme na tom, abychom byli co nejlepší. V poslední době, a i celkově za loňský rok, bylo hodně smolně prohraných zápasů. My jsme cítili, že bychom mohli prorazit už někde dřív, protože ta sezona byla dobrá. Takže jsme rádi, že se to obrátilo na naši stranu v takovém důležitém zápase a jen doufáme, že na to navážeme dál. Neberu to jako životní úspěch. Je to prostě čtvrtfinále a věřím, že máme na víc. A víc si asi zhodnotíme až po turnaji."
Pomáhá té vaší současné pohodě i nedávná nominace na Davis Cup? Nový kapitán Tomáš Berdych se rozhodl povolat do národního týmu po dlouhých letech speciální deblovou dvojici.
"My jsme z té zprávy o nominaci měli obrovskou radost. Je to pro nás čest! Ale samozřejmě fanoušci v Česku vnímají start za Davis Cup jako nějaký milník a uvědomujeme si, že budeme na očích určitě víc než předtím. Takže s tím je spojený i nějaký tlak. I proto jsme rádi, že se nám tenhle výsledek povedl, že jsme nějakým způsobem ukázali, že to opravdu umíme."
V roce 2016 jste hrál finále pardubické juniorky, pak jste dlouho zkoušel uspět i ve dvouhře. Kdy vlastně přišlo rozhodnutí, specializovat se na čtyřhru, vsadit jen na jednu kartu?
"To už je deset let?... Letí to. To rozhodnutí přišlo někdy na začátku roku 2023. Takže teď jsem přesně tři roky deblista. A mělo to několik důvodů. První věc byla ta, že jsem v singlu neměl takové výsledky, abych se dostal na grandslam. A tím se to láme, člověk se pak tenisem může uživit. A druhá věc byla ta, že jsem v sobě cítil deblový potenciál. Moje hra byla uzpůsobená čtyřhře, věděl jsem, že když na sobě budu pracovat a budu se zlepšovat, tak bych mohl uspět."
Rozhodl jste se docela mladý…
"To je pravda, bylo mi pořád jen 23-24 let a nebyl jsem si jistý, jestli to není úplně brzy, zabalit to v singlu. Ale důležitý faktor bylo i moje tělo. Měl jsem nějaké zdravotní potíže, které mi nedovolovaly odehrát celou sezonu, na těch nižších turnajích, abych se mohl posouvat výš. Takže i proto jsem se pak rozhodl, že se budu specializovat víc na tu čtyřhru, která je přece jenom fyzicky méně náročnější. Nemusíte pokrývat takovou část toho kurtu, ty zápasy nejsou tak dlouhé. Jsou tam sice jiná specifika, ale pro mé tělo a problémy, co jsem měl, to byl určitě velký rozdíl a dnes to rozhodnutí vnímám pozitivně."
Spojení s Patrikem Riklem bylo náhodné? Nebo jak jste se vůbec dali dohromady?
"Znali jsme se už jako malí kluci, od nějakých pěti nebo šesti let. V mládeži jsme proti sobě hrávali a věděli jsme o sobě. Páťa byl vždycky strašně šikovný, fakt talent. Měl super výsledky a určitě byl lepší než já. Ale až někdy bude vyprávět on, určitě vám taky poví své o jeho zraněních… Takže se to nějak sešlo v podobnou dobu. Já sice už asi rok objížděl turnaje s různýma parťákama, ale uvědomil jsem si, že tím střídáním se těžko dostanu někam dál. A tak jsme se s Patrikem domluvili, že to zkusíme. Šli jsme do toho i s nějakým dlouhodobým plánem a jsem moc rád, že se nám to vrací."
První grandslam ve čtyřhře jste si zahrál v Austrálii po boku Jiřího Lehečky. Dá se nyní srovnat souhra s ním a s dnešním deblovým spoluhráčem?
"To je těžké hodnotit. My s Jirkou odehráli opravdu jen jeden zápas, tedy dva roky zpátky. Tehdy jsme si řekli, že mi pomůže a že si spolu můžeme zahrát. On je samozřejmě neskutečný hráč a je výborný i ve čtyřhře. I ten zápas si pamatuju. Hráli jsme hráli moc dobře, proti nasazeným dobrým soupeřům jsme uhráli i set. Teď vnímám ten největší rozdíl určitě v tom, že s Patrikem hrajeme už opravdu dlouho, víme o sobě a je to deblovější pojetí. Prostě máme i různé taktiky, víme, kdo v nějakou chvíli bude kde stát a tak dál. Pilujeme na tréninku jednotlivé situace, které můžou nastat, abychom byli co nejefektivnější, abychom kurt pokryli co nejlépe. Mám dnes pocit, že ve čtyřhře je nejdůležitější mít stabilního parťáka."
Nahráváte mi tím na věčnou otázku: Má ve čtyřhře větší šanci na úspěch sehraný deblový pár nebo dvojice složená s výjimečných singlistů?
"Na to je těžké odpovědět. To není černá a bílá a kdokoliv řekne jedno nebo druhé, tak nemusí mít pravdu. Je to asi i o nějakém konkrétním dnu, chvíli a rozpoložení. Ale řekl bych, že dnes jsou specializované deblové páry už opravdu na takové úrovni, že jsou schopné porážet i sebelepší singlisty. Nejlepší měřítko je asi olympiáda, kde všichni singlisté mohou hrát i čtyřhru a zrovna naposledy to vyhráli deblisté, kteří ve finále porazili další deblisty. Bronz pak měla dvojice singlististů."
Přesto jsou asi debloví hráči chudými příbuznými v porovnání se světovou špičkou. Je čtyřhra rizikový byznys vzhledem k prize money?
"Rozhodně musíme být skromnější. I na internetu se dají jednoduše dohledat prize money, která jsou jen vlastně zlomek toho, co dostávají ti úspěšní ve dvouhrách. Navíc se výplata dělí mezi dva… Na druhou stranu, nutno uznat, že se za poslední roky odměny pro hráče hodně zvedají a určitě to není tak, že bychom museli přemýšlet, jestli pojedeme do Austrálie, nebo ne. Ale když jsme byli ještě před rokem na nižší úrovni na challengerových turnajích, tak jsme často řešili, že nepoletíme nikam daleko, protože to prostě ekonomicky nedávalo smysl."
A jak vlastně vypadá váš tým? Můžete si dovolit i nějaký servis, trenéry, když jezdíte po světě?
"Rozhodně to není tak profi, jak to mají přední hráči, kteří sebou mají kouče a fyzioterapeuta. Ale ten poslední rok s námi jezdí kamarád, který pomáhá s různými věcmi a fandí. Oba pak máme své trenéry. Mně už 10 let pomáhá David Škoch, který mě celou čtyřhru vlastně naučil. A s Patrikem, když může, tak jezdí brácha, který mu také pomáhá. Snažíme se to vždycky nějak skloubit, ale určitě to není tak, že je máme všude. To bychom si asi nemohli dovolit, ani kdybychom byli úplně na té nejvyšší úrovni."
V noci na středu vás čeká souboj s americkou-britskou dvojicí Christian Harrison - Neal Skupsky. Co o nich říci, a je šance na postup?
"Známe je. Hráli jsme s oběma, i když ne v této kombinaci, protože oni spolu začali hrát až letos a mají za sebou vlastně jen tři týdny souhry. Ale jsou to velmi kvalitní hráči, oba byli minulý rok na konci na Turnaji mistrů, prostě je to světová špička. To znamená, že to bude opět velmi těžké, ale věříme, že na ně máme. Tuším, že to zase bude hodně těsný zápas a snad se to zas obrátí na naši stranu…"
Nouza s Riklem slaví životní úspěch! V Melbourne postoupili poprvé do čtvrtfinále grandslamu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře