Nouza s Riklem slaví životní úspěch! V Melbourne postoupili poprvé do čtvrtfinále grandslamu

DNES, 06:53
AUSTRALIAN OPEN - Petr Nouza (27) a Patrik Rikl (27) na letošním Australian Open pokračují ve fantastické jízdě a zaznamenali životní výsledek. Česká dvojice vyřadila po setech 7:6, 7:6 i nasazené dvojky Henryho Pattena (30) a Harriho Heliövaaru (36), vylepšila své grandslamové maximum z loňského Wimbledonu a postoupila do svého premiérového čtvrtfinále na grandslamu.
Rikl Patrik
Nouza Petr
Petr Nouza a Patrik Rikl jsou na Australian Open ve čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Nouza/Rikl – Patten/Heliövaara 7:6, 7:6

Nouza s Riklem jsou na letošním Australian Open k nezastavení. České duo po úvodní třísetové výhře nad francouzskou dvojicí Terencem Atmanem a Alexandrem Müllerem nedalo šanci Argentincům Maximu Gonzálezovi a Andrési Moltenimu a pomstilo krajany Tomáše Macháče a Matěje Vocela. Ve svém druhém osmifinále na grandslamu Češi skolili i nasazené dvojky Pattena a Heliövaaru a zahrají si premiérové čtvrtfinále na grandslamu.

V duelu proti favorizované britsko-finské dvojici ani jednou neztratili servis a v obou sadách si zajistili tie-break. V tom prvním od stavu 3:3 ovládli čtyři z pěti míčků a ujali se vedení 1:0 na sety. Ve druhém dějství zvládli i klíčový třetí game, ve kterém smazali tři brejkboly. Ve zkrácené hře museli tentokrát likvidovat setbol. Skóre však rychle otočili a po dvou hodinách boje slavili životní úspěch.

Češi tak vylepšením grandslamového maxima z loňského Wimbledonu potvrdili, že se ve čtyřhře stále zlepšují. V boji o semifinále se pokusí o další skalp velkých favoritů. Jejich soupeři budou Američan Christian Harrison a Brit Neal Skupski.

Nouza s Riklem na začátku roku dostali od Tomáše Berdycha důvěru a byli poprvé nominováni do daviscupového týmu na souboj se Švédskem, který proběhne už 7. a 8. února v Jihlavě. Dvojice tak ukazuje, že je kapitán nominoval právem a do reprezentace dorazí v nejlepší možné formě.

Výsledky mužské čtyřhry na Australian Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
George_Renel
26.01.2026 08:05
Výborná zpráva především pro Berdycha. Bylo by skvělé nemuset tříštit síly singlistů do deblu.
Reagovat
The_Punisher
26.01.2026 07:53
Senzace!
Reagovat
JLi
26.01.2026 07:38
Po černém víkendu vítězný trojitý debl smilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
26.01.2026 07:40
smilesmile
Reagovat
JLi
26.01.2026 07:55
Ještě tedy Alenka v singlu smile
Reagovat
zfloyd
26.01.2026 07:36
Kačenka to také potvrdila závěrečným krásným returnem
Reagovat
Liverpool22
26.01.2026 07:41
smile
Reagovat
JLi
26.01.2026 07:17
Reagovat

