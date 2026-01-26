Nouza s Riklem slaví životní úspěch! V Melbourne postoupili poprvé do čtvrtfinále grandslamu
Nouza/Rikl – Patten/Heliövaara 7:6, 7:6
Nouza s Riklem jsou na letošním Australian Open k nezastavení. České duo po úvodní třísetové výhře nad francouzskou dvojicí Terencem Atmanem a Alexandrem Müllerem nedalo šanci Argentincům Maximu Gonzálezovi a Andrési Moltenimu a pomstilo krajany Tomáše Macháče a Matěje Vocela. Ve svém druhém osmifinále na grandslamu Češi skolili i nasazené dvojky Pattena a Heliövaaru a zahrají si premiérové čtvrtfinále na grandslamu.
V duelu proti favorizované britsko-finské dvojici ani jednou neztratili servis a v obou sadách si zajistili tie-break. V tom prvním od stavu 3:3 ovládli čtyři z pěti míčků a ujali se vedení 1:0 na sety. Ve druhém dějství zvládli i klíčový třetí game, ve kterém smazali tři brejkboly. Ve zkrácené hře museli tentokrát likvidovat setbol. Skóre však rychle otočili a po dvou hodinách boje slavili životní úspěch.
Češi tak vylepšením grandslamového maxima z loňského Wimbledonu potvrdili, že se ve čtyřhře stále zlepšují. V boji o semifinále se pokusí o další skalp velkých favoritů. Jejich soupeři budou Američan Christian Harrison a Brit Neal Skupski.
Nouza s Riklem na začátku roku dostali od Tomáše Berdycha důvěru a byli poprvé nominováni do daviscupového týmu na souboj se Švédskem, který proběhne už 7. a 8. února v Jihlavě. Dvojice tak ukazuje, že je kapitán nominoval právem a do reprezentace dorazí v nejlepší možné formě.
