Berdych před Davis Cupem: Švédsko? Kluci do toho musí jít s obrovským respektem

DNES, 20:55
Téma 1
Čeští tenisté zahájili v úterý v Jihlavě přípravu na víkendovou kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku. V pětičlenném výběru plní roli jedničky 21. hráč světa Jiří Lehečka (24), chybí naopak Jakub Menšík (20) a Tomáš Macháč (25). Kapitán Tomáš Berdych novinářům řekl, že i přes absence věří v postup do další části soutěže a těšil se na domácí atmosféru. Kvalifikace se odehraje o víkendu.
Profily hráčů (7)
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Nouza Petr
Rikl Patrik
Mrva Maxim
Čeští tenisté se chystaní na daviscupový zápas se Švédskem (@ ČTK / Lebeda Pavel)

"Určitě přijímáme roli favorita. Není se za co schovávat. Síla našeho týmu tam i navzdory absencím pořád je. Přístup bude stejný jako v jiném případě. Kluci do toho musí jít s obrovským respektem, protože se už kolikrát v Davis Cupu ukázalo, že ne vždy žebříčková postavení hovoří o tom, jak to je. Kluci musí udělat tři body a jedeme dál," řekl Berdych.

Vedle Lehečky jsou v nominaci také Dalibor Svrčina, Max Mrva a deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl. Šestnáctý hráč světa Menšík se omluvil kvůli zranění břišního svalu. Macháč se účastní turnaje ve francouzském Montpellier. "Myslím, že se nám i přesto podařilo tým složit dobře, a věřím, že to kluci zvládnou," podotkl Berdych.

Hráči si v Jihlavě zvykali na halu i povrch. Divácká kapacita je 5500 diváků, zápas je vyprodaný. "Těšíme se na to moc. To je to nejhezčí a nejlepší na Davis Cupu, že si kluci můžou zažít domácí atmosféru a plnou halu lidí, kteří je přijdou podpořit. Sám jsem to zažil a je to něco, proč se snažíme a chceme Davis Cup hrát. Něco takového se na normálních turnajích nezažívá," uvedl Berdych.

Jiří Lehečka bude plnit roli týmové jedničkyJiří Lehečka bude plnit roli týmové jedničky (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Na utkání se těšil i Lehečka, který přijal roli české jedničky. Věří v úspěch a postup. "Budeme se všichni snažit udělat maximum, aby to vyšlo. Je to ale Davis Cup. Tam vždy platilo a platí, že papírové předpoklady se malinko srovnávají a mažou. O to se budeme snažit být pečlivější, abychom nic takového nepřipustili. Nejdůležitější bude se individuálně co nejlépe připravit. To bude alfa a omega toho, aby se nám tu dařilo," uvedl Lehečka.

Program otevřou sobotní dvě dvouhry, o den později se odehraje čtyřhra a následovat by měly další dvě dvouhry. Každé utkání se hraje na dva vítězné sety.

Češi se střetnou se Švédskem poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Vítěz narazí v září na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Finálová část pro osm nejlepších týmů se uskuteční v listopadu v Boloni. Berdychův výběr obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast.

Dynastie v troskách: syn legendy, jediná šance v deblu. Co čeká Čechy v Davis Cupu?

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

1
Přidat komentář
steve79
03.02.2026 21:18
Musime vyhrat
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist