Berdychovo smutné prvenství je pryč. Česká legenda předává nechtěné žezlo Zverevovi

DNES, 15:10
Téma 2
Rok 2025 nebyl pro Alexandra Zvereva (28) jednoduchý. Osmadvacetiletý Němec se v průběhu náročné sezony potýkal s fyzickými i psychickými problémy, přesto ji dokázal zakončit na třetím místě světového žebříčku. Na domácí půdě v Mnichově navíc získal titul, i když na největších turnajích se jeho výkony ne vždy přiblížily očekáváním.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Alexander Zverev na grandslamový titul stále čeká (@ Laurent Lairys/PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Na grandslamové scéně se Zverevovi ani letos prolomit čekání na vytoužený titul nepodařilo. V lednu podlehl ve finále Australian Open Janniku Sinnerovi, následně skončil na French Open ve čtvrtfinále po porážce s Novakem Djokovičem.

Wimbledon pro něj skončil šokujícím vyřazením hned v úvodním kole s Arthurem Rinderknechem a grandslamovou sezonu uzavřel neúspěch ve třetím kole US Open, kde nestačil na Felixe Augera-Aliassimea.

Zverev je přesto dlouhodobě považován za jednoho z nejúspěšnějších hráčů své generace. Mnozí ho označují za nejlepšího tenistu otevřené éry, který dosud nezískal grandslamový titul ve dvouhře, a to navzdory tomu, že se na nejvyšší úrovni pohybuje řadu let. Právě pokračující čekání na triumf z turnajů velké čtyřky ho v roce 2025 zapsalo do nešťastné tenisové historie.

Na začátku tohoto měsíce Zverev překonal rekord ATP Tour v počtu týdnů strávených v elitní desítce světového žebříčku bez zisku grandslamového titulu. Dosud patřilo toto nelichotivé prvenství Tomáši Berdychovi, který v top 10 strávil 369 týdnů. Zverev se dostal na hranici 373 týdnů a v roce 2026 by se mohl přiblížit dokonce k metě 400 týdnů.

V historickém přehledu nejdelšího setrvání v první desítce bez grandslamového triumfu figurují i další výrazná jména. Jo-Wilfried Tsonga nasbíral 260 týdnů, Nikolaj Davyděnko 268 a David Ferrer 358.

Německý tenista má na kontě 24 titulů ATP Tour a v minulosti si zahrál grandslamová finále na US Open v roce 2020 a na French Open v roce 2024. Přesto jeho čekání na první triumf z turnajů velké čtyřky nadále pokračuje.

Kalendář ATP 2026: Zmizení Djokovičova turnaje, české akce a všechny další informace

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

2
Přidat komentář
JLi
25.12.2025 16:51
Zúžila bych na top5 a tam ho nikdo nepřekoná.
Reagovat
PTP
25.12.2025 16:09
Nejlepší elektrikář a Vomit expert!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist