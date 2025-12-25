Berdychovo smutné prvenství je pryč. Česká legenda předává nechtěné žezlo Zverevovi
Na grandslamové scéně se Zverevovi ani letos prolomit čekání na vytoužený titul nepodařilo. V lednu podlehl ve finále Australian Open Janniku Sinnerovi, následně skončil na French Open ve čtvrtfinále po porážce s Novakem Djokovičem.
Wimbledon pro něj skončil šokujícím vyřazením hned v úvodním kole s Arthurem Rinderknechem a grandslamovou sezonu uzavřel neúspěch ve třetím kole US Open, kde nestačil na Felixe Augera-Aliassimea.
Zverev je přesto dlouhodobě považován za jednoho z nejúspěšnějších hráčů své generace. Mnozí ho označují za nejlepšího tenistu otevřené éry, který dosud nezískal grandslamový titul ve dvouhře, a to navzdory tomu, že se na nejvyšší úrovni pohybuje řadu let. Právě pokračující čekání na triumf z turnajů velké čtyřky ho v roce 2025 zapsalo do nešťastné tenisové historie.
Na začátku tohoto měsíce Zverev překonal rekord ATP Tour v počtu týdnů strávených v elitní desítce světového žebříčku bez zisku grandslamového titulu. Dosud patřilo toto nelichotivé prvenství Tomáši Berdychovi, který v top 10 strávil 369 týdnů. Zverev se dostal na hranici 373 týdnů a v roce 2026 by se mohl přiblížit dokonce k metě 400 týdnů.
V historickém přehledu nejdelšího setrvání v první desítce bez grandslamového triumfu figurují i další výrazná jména. Jo-Wilfried Tsonga nasbíral 260 týdnů, Nikolaj Davyděnko 268 a David Ferrer 358.
Německý tenista má na kontě 24 titulů ATP Tour a v minulosti si zahrál grandslamová finále na US Open v roce 2020 a na French Open v roce 2024. Přesto jeho čekání na první triumf z turnajů velké čtyřky nadále pokračuje.
