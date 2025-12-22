Kalendář ATP 2026: Zmizení Djokovičova turnaje, české akce a všechny další informace
Nejvýraznější změny
- Chybí oznámit turnaj v posledním týdnu sezony před startem Turnaje mistrů. V roce 2025 se v tomto termínu konal rodinný podnik Novaka Djokoviče, který se přesunul z Bělehradu do Atén a nejúspěšnější hráč všech dob ho vyhrál. Není ale jasné, zda má Djokovičova rodina licenci i pro rok 2026 a bude chtít akci znovu pořádat.
- Turnaj mistrů do 20 let se stěhuje ze saúdskoarabské Džiddy, nicméně nové místo konání zatím nebylo zveřejněno.
- Estoril se vrací do kalendáře jako turnaj ATP 250. Hrát se bude v červenci.
- Turnaj ATP 250 v Marseille se přesouvá z února na říjen a bude konat v Lyonu.
- Turnaj ATP 250 ve Stockholmu se přesouvá z října na listopad.
- Turnaj ATP 250 v Métách byl zrušen.
České turnaje
Na nejvyšším okruhu se žádné české akce nekonají, nicméně ATP řídí i challengery a na této nižší úrovni už turnaje na našem území najdeme. Představitelé asociace tenisových profesionálů sice zatím oznámili kalendář challengerů jen do konce března, nicméně brzy by měly být známy další termíny včetně českých podniků.
V loňské sezoně se hrály challengery v Ostravě (duben), Praze (květen), Prostějově (červen) a Liberci (červenec). Tyto čtyři turnaje by se měly uskutečnit také v roce 2026 a přesné termíny vám ještě do článku doplníme.
Nejdůležitější termíny
Australian Open (18. ledna - 1. února)
French Open (24. května - 7. června)
Wimbledon (29. června - 12. července)
US Open (30. srpna - 13. září)
Turnaj mistrů v Turíně (15. - 22. listopadu)
Davis Cup: kvalifikace (1. kolo v týdnu od 2. února; 2. kolo v týdnu od 14. září), finálový turnaj (v týdnu od 23. listopadu)
United Cup (2. - 11. ledna)
Laver Cup v Londýně (25. - 27. září)
Kompletní kalendář
LEDEN
United Cup - Austrálie / 2. - 11. 1. / tvrdý
ATP 250 Brisbane - Austrálie / 5. - 11. 1. / tvrdý
ATP 250 Hongkong / 5. - 11. 1. / tvrdý
ATP 250 Adelaide - Austrálie / 12. - 17. 1. / tvrdý
ATP 250 Auckland - Nový Zéland / 12. - 17. 1. / tvrdý
Australian Open - Austrálie / 18. 1. - 1. 2. / tvrdý
ÚNOR
ATP 250 Montpellier - Francie / 2. - 8. 2. / tvrdý (hala)
Davis Cup - kvalifikace (1. kolo) / 6. - 8. 2. / různé
ATP 500 Dallas - USA / 9. - 15. 2. / tvrdý (hala)
ATP 500 Rotterdam - Nizozemsko / 9. - 15. 2. / tvrdý (hala)
ATP 250 Buenos Aires - Argentina / 9. - 15. 2. / antuka
ATP 250 Delray Beach - USA / 16. - 22. 2. / tvrdý
ATP 500 Dauhá - Katar / 16. - 22. 2. / tvrdý
ATP 500 Rio de Janeiro - Brazílie / 16. - 22. 2. / antuka
ATP 500 Acapulco - Mexiko / 23. 2. - 1. 3. / tvrdý
ATP 500 Dubaj - SAE / 23. 2. - 1. 3. / tvrdý
ATP 250 Santiago - Chile / 23. 2. - 1. 3. / antuka
BŘEZEN
ATP Masters 1000 Indian Wells - USA / 4. - 15.3. / tvrdý
ATP Masters 1000 Miami - USA / 18. - 29. 3. / tvrdý
ATP 250 Houston - USA / 30. 3. - 5. 4. / antuka
ATP 250 Marrakéš - Maroko / 30. 3. - 5. 4. / antuka
ATP 250 Bukurešť - Rumunsko / 30. 3. - 5. 4. / antuka
DUBEN
ATP Masters 1000 Monte Carlo - Monako / 5. - 12. 4. / antuka
ATP 500 Barcelona - Španělsko / 13. - 19. 4. / antuka
ATP 500 Mnichov - Německo / 13. - 19. 4. / antuka
ATP 1000 Madrid - Španělsko / 22. 4. - 3. 5. / antuka
KVĚTEN
ATP Masters 1000 Řím - Itálie / 6. - 17. 5 / antuka
ATP 500 Hamburk - Německo / 17. - 23. 5. / antuka
ATP 250 Ženeva - Švýcarsko / 17. - 23. 5. / antuka
French Open - Francie / 24. 5. - 7. 6. / antuka
ČERVEN
ATP 250 Hertogenbosch - Nizozemsko / 8. - 14. 6. / tráva
ATP 250 Stuttgart - Německo / 8. - 14. 6. / tráva
ATP 500 Londýn - Velká Británie / 15. - 21. 6. / tráva
ATP 500 Halle - Německo / 15. - 21. 6. / tráva
ATP 250 Mallorca - Španělsko / 21. - 27. 6. / tráva
ATP 250 Eastbourne - Velká Británie / 21. - 27. 6. / tráva
Wimbledon - Velká Británie / 29. 6. - 12. 7. / tráva
ČERVENEC
ATP 250 Umag - Chorvatsko / 13. - 19. 7. / antuka
ATP 250 Bastad - Švédsko / 13. - 19. 7. / antuka
ATP 250 Gstaad - Švýcarsko / 13. - 19. 7. / antuka
ATP 250 Kitzbühel - Rakousko / 20. - 26. 7. / antuka
ATP 250 Estoril - Portugalsko / 20. - 26. 7. / antuka
ATP 500 Washington - USA / 27. 7. - 2. 8. / tvrdý
ATP 250 Los Cabos - Mexiko / 27. 7. - 2. 8. / tvrdý
SRPEN
ATP Masters 1000 Montreal - Kanada / 2. - 12. 8. / tvrdý
ATP Masters 1000 Cincinnati - USA / 13. - 23. 8. / tvrdý
ATP 250 Winston-Salem - USA / 23. - 29. 8. / tvrdý
US Open - USA / 30. 8. - 13. 9. / tvrdý
ZÁŘÍ
Davis Cup - kvalifikace (2. kolo) / 18. - 20. 9. / různé
ATP 250 Chengdu - Čína / 23. - 29. 9. / tvrdý
ATP 250 Hangzhou - Čína / 23. - 29. 9. / tvrdý
Laver Cup - Londýn, Velká Británie / 25. - 27. 9. / tvrdý (hala)
ATP 500 Peking - Čína / 30. 9. - 6. 10. / tvrdý
ATP 500 Tokio - Japonsko / 30. 9. - 6. 10. / tvrdý
ŘÍJEN
ATP Masters 1000 Šanghaj - Čína / 7. - 18. 10. / tvrdý
ATP 250 Brusel - Belgie / 19. - 25. 10. / tvrdý (hala)
ATP 250 Lyon - Francie / 19. - 25. 10. / tvrdý (hala)
ATP 250 Almaty - Kazachstán / 19. - 25. 10. / tvrdý (hala)
ATP 500 Basilej - Švýcarsko / 26. 10. - 1. 11. / tvrdý (hala)
ATP 500 Vídeň - Švýcarsko / 26. 10. - 1. 11. / tvrdý (hala)
LISTOPAD
ATP Masters 1000 Paříž - Francie / 2. - 8. 11. / tvrdý (hala)
ATP 250 Stockholm - Švédsko / 8. - 14. 11. / tvrdý (hala)
Turnaj ATP 250 bude oznámen / 8. - 14. 11. / tvrdý (hala)
Turnaj mistrů - Itálie / 15. - 22. 11. / tvrdý (hala)
Davis Cup (finálový turnaj) / 24. - 29. 11. / tvrdý (hala)
PROSINEC
Next Gen ATP Finals / bude oznámeno dějiště i termín / tvrdý (hala)
