Berrettini na Turnaji mistrů vzdal úvodní duel proti Zverevovi

Turnaj mistrů se po 12 ročnících v Londýně koná poprvé v italském Turíně a domácí Matteo Berrettini byl pro fanoušky velkým tahákem. Už v dnešním prvním duelu proti Alexanderu Zverevovi ho výrazně podporovali, než si italský tenista poranil břišní sval a hala zklamaně ztichla.



V prvním setu tenisté předváděli skvělé výměny. Berrettini ve třech různých gamech přežil celkem čtyři brejkboly a za stavu 6-5 měl dva setboly. Nakonec rozhodl tie-break, v němž Ital neudržel vedení 5-3 a německý tenista po 79 minutách proměnil třetí setbol.

Statistiky zápasu

Zverev - Berrettini 10 esa 5 1 dvojchyby 0 72 %

1. podání 'in' 68 %

72 %

úsp. 1. podání 70 %

67 %

úsp. 2. podání 36 %

19 winnery 13 12 nevyn. chyby 26 6/9 hra na síti 10/13 0/5 brejkboly 0/2 66 celkem bodů 57 čas: 1:41

Za stavu 0-1 v druhé sadě si Berrettini po jednom z úderů poranil břišní sval a několik minut si ho nechal ošetřovat. Po pokusu o návrat do zápasu musel hned po následující výměně v slzách vzdát.



"Cítím se hrozně, mám slzy na krajíčku. Měl to pro něj být vrchol sezony, možná kariéry. Patří mezi nejlepší hráče světa a s podporou fanoušků tu mohl dokázat velké věci. Takhle je to v ohrožení," řekl Zverev bezprostředně po utkání.



"První set byl úžasný, měl vysokou úroveň. Výhra je jedna věc, ale vždy chcete zápas dokončit a podat si ruce. "Je to smolné a smutné, celý rok usilujete o to dostat se na Turnaj mistrů a pak přijde jeden špatný pohyb a všechno se změní," dodal německý tenista.







Berrettini laboroval s břišním svalem už v úvodu sezony. Ve třetím kole Australian Open navzdory bolestem porazil Rusa Karena Chačanova, do dalšího zápasu už ale nenastoupil a následně dva měsíce nehrál.



I přes pauzu se ale díky postupu do finále Wimbledonu, čtvrtfinále French Open a US Open, finále Masters 1000 v Madridu či triumfu v Bělehradu bez potíží podruhé kvalifikoval na Turnaj mistrů. Předloni skončil ve skupině s bilancí 1-2, letos se zřejmě rozloučí po prvním nedohraném zápase.



Šampion z roku 2018 Zverev se v dalším utkání v Červené skupině střetne s ruským obhájcem titulu Daniilem Medveděvem, který odpoledne po obratu zdolal polského debutanta Huberta Hurkacze.