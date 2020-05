Bez diváků či sběračů míčků. Na Floridě začal turnaj čtyř hráčů Top 60

V době přerušené sezony se po světě postupně rozbíhají menší turnaje, na kterých se už objevují i hráči Top 100. Ve West Palm Beach na Floridě připravili sérii turnajů UTR Pro Match, které se konají bez diváků a za dodržení přísných hygienických pravidel.



Každý hráč má zázemí ve vlastním otevřeném stanu a na kurt nastupují odděleně. Na zápasech nejsou sběrači míčků a dodržování pravidel hlídají dva rozhodčí s celoobličejovým štítem - jeden sedí na umpiru, druhý hlídá 'servislajnu'.



Každý hráč podává svými označenými míčky a po zápase si místo podání rukou 'poklepají' raketou. Hrací formát je podle pravidel Fast4 (kopíruje pravidla z Next Gen Finals - hraje se na dva vítězné sety na čtyři vítězné gemy, za stavu 3-3 následuje tiebreak). Utkání mohou fanoušci sledovat živě na Tennis Channelu, který je spolupořadatelem série.

První třídenní akce se koná od pátku do neděle a startují na ní Američané Reilly Opelka (39.) a Tommy Paul (57.) a dva Evropané Polák Hubert Hurkacz (29. v ATP) se Srbem Miomirem Mecmanovičem (47.). Ti nahradili původně přihlášené Itala Mattea Berrettiniho a Američana Tennyse Sandgrena.



V úvodní hrací den tenisté odehráli po dvou zápasech. V zahajovacím duelu Polák Hurkacz přehrál 4-2 4-0 domácího Paula a jako tradiční vítězné gesto zamával divákům - tedy alespoň těm televizním.



"Bez diváků to bylo trochu jiné, ale soustředil jsem se na svou hru a představoval jsem si, jak si to užívají alespoň u monitorů," komentoval Hurkacz netypický tenisový zápas.



"Je to dobrý pocit zahrát si po delší době zápas. Samozřejmě po té době bez tenisu jdete na kurt trochu napjatý a bez rytmu," dodal 23letý Polák, jenž ve druhém utkání prohrál s dvacetiletým Kecmanovičem.

Dvě výhry si v pátek připsal pouze dvoumetrový Opelka, jenž si poradil ve dvou setech s Kecmanovičem a 2-1 na sety zdolal Paula.



"Jsem rád, že už zase můžeme hrát. Čekali jsme na to dva měsíce, ale přišlo mi to jako věčnost. I když to není to, na jsme zvyklí, tak musíme být rádi alespoň za tenhle formát," řekl dvaadvacetiletý Opelka, jenž před třemi měsíce vyhrál domácí turnaj ATP v Delray Beach.



Zbylé zápasy ve skupině tenisté odehrají v sobotu a vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí na neděli se následně uskuteční i zápasy o konečné umístění.



Tenisté za své výkony dostávají body do globálního univerzálního tenisového žebříčku (UTR), ve kterém je kolem 800.000 tisíc tenistů ze zhruba 200 zemí světa včetně všech profesionálů. Na 16bodové stupnici hodnocení se zohledňuje kvalita soupeře a procento vyhraných gamů z posledních 30 zápasů za uplynulých 12 měsíců.



Tenisová sezona byla kvůli koronavirové pandemii přerušena v březnu a oficiální turnaje jsou odvolány až do poloviny července. Podobné exhibiční akce se v květnu chystají například i v Česku nebo ve Francii, už druhým týdnem se hraje v Německu.

