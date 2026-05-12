Bez jediné výhry na antuce. Djokovič titul před French Open obhajovat nebude

DNES, 14:20
Novak Djokovič se po brzkém vypadnutí na Masters v Římě rozhodl neúčastnit se turnaje v Ženevě, kde v loňské sezoně získal svůj 100. titul na okruhu ATP. Šestinásobný vítěz římského turnaje, který v italské metropoli startoval podevatenácté, podlehl v Římě vycházejícímu chorvatskému talentu Dinu Prižmičovi 2:6, 6:2, 6:4.
Djokovič Novak
Novak Djokovič titul v Ženevě obhajovat nebude (@ ČTK / imago sportfotodienst / AllShotLive)

Djokovič vynechal téměř dva měsíce po porážce ve čtvrtém kole Indian Wells s Jackem Draperem. Následně absentoval na turnajích v Miami, Monte Carlu i Madridu, než nastoupil na turnaj ve Foro Italico.

V utkání s Prižmičem měl Djokovič dobrý vstup, ve druhém setu se však začal potýkat s fyzickými problémy. Bělehradský rodák bojoval i přes žaludeční potíže. Prižmič ve druhém setu dominoval, získal ho hladce 6:2 a vynutil si rozhodující dějství. V něm získal brzký brejk a díky preciznímu servisu dotáhl zápas k vítězství.

Djokovič tak vstoupí do antukové části sezony před Roland Garros bez vítězství na antukovém turnaji. Loni v Římě rovněž vypadl brzy a jako přípravu na Paříž zvolil turnaj v Ženevě. Ve Švýcarsku tehdy využil příznivého losu k postupu až do finále, kde porazil Huberta Hurkacze 5:7, 7:6, 7:6 po více než třech hodinách hry a získal svůj 100. titul ATP.

Sezona 2026 je pro Djokoviče zatím na jeho poměry, pokud jde o počet zápasů, hodně nevýrazná. Odehrál pouze tři turnaje, na Australian Open však prošel do finále, kde dosáhl na svůj 11. finálový zápas v Melbourne. Na turnaji v semifinále porazil Jannika Sinnera, než podlehl Carlosi Alcarazovi. Následovala pauza a návrat v Indian Wells, kde nestačil na zmiňovaného Drapera v rozhodujícím tie-breaku.

Navzdory nedávným výsledkům zůstává Djokovič jedním z hlavních kandidátů na titul na Roland Garros. V Paříži loni postoupil do semifinále ve 38 letech a stal se nejstarším hráčem, kterému se to podařilo od roku 1968.

Zklamaný Djokovič po nečekaném krachu: Nebudu o tom mluvit. Moje zdraví? Frustrující

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Soptik
12.05.2026 14:53
Djokovič je už na hraně konce kariéry a to se blíží rychle :-)
Ondra979
12.05.2026 15:25
jo, ale proc by se babral na nejake 250, kdyz uz tu stovku ma..na GS hraje stabilne porad velmi dobre, takze klidne muze postoupit docela daleko, tam je to jina soutez, pokud bude fit samozrejme, navic neni Alcaraz coz je urcite motivace plus
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

