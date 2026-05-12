Bez jediné výhry na antuce. Djokovič titul před French Open obhajovat nebude
Djokovič vynechal téměř dva měsíce po porážce ve čtvrtém kole Indian Wells s Jackem Draperem. Následně absentoval na turnajích v Miami, Monte Carlu i Madridu, než nastoupil na turnaj ve Foro Italico.
V utkání s Prižmičem měl Djokovič dobrý vstup, ve druhém setu se však začal potýkat s fyzickými problémy. Bělehradský rodák bojoval i přes žaludeční potíže. Prižmič ve druhém setu dominoval, získal ho hladce 6:2 a vynutil si rozhodující dějství. V něm získal brzký brejk a díky preciznímu servisu dotáhl zápas k vítězství.
Djokovič tak vstoupí do antukové části sezony před Roland Garros bez vítězství na antukovém turnaji. Loni v Římě rovněž vypadl brzy a jako přípravu na Paříž zvolil turnaj v Ženevě. Ve Švýcarsku tehdy využil příznivého losu k postupu až do finále, kde porazil Huberta Hurkacze 5:7, 7:6, 7:6 po více než třech hodinách hry a získal svůj 100. titul ATP.
Sezona 2026 je pro Djokoviče zatím na jeho poměry, pokud jde o počet zápasů, hodně nevýrazná. Odehrál pouze tři turnaje, na Australian Open však prošel do finále, kde dosáhl na svůj 11. finálový zápas v Melbourne. Na turnaji v semifinále porazil Jannika Sinnera, než podlehl Carlosi Alcarazovi. Následovala pauza a návrat v Indian Wells, kde nestačil na zmiňovaného Drapera v rozhodujícím tie-breaku.
Navzdory nedávným výsledkům zůstává Djokovič jedním z hlavních kandidátů na titul na Roland Garros. V Paříži loni postoupil do semifinále ve 38 letech a stal se nejstarším hráčem, kterému se to podařilo od roku 1968.
Zklamaný Djokovič po nečekaném krachu: Nebudu o tom mluvit. Moje zdraví? Frustrující
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře