Bitva pohlaví? Když jsem byla světovou jedničkou, porazil by mě i junior, přiznala hvězda
Muguruzaová, vítězka Roland Garros z roku 2016 a Wimbledonu o rok později, připomněla vlastní zkušenosti z doby, kdy se pohybovala na absolutním vrcholu světového tenisu.
Podle jejích slov je rozdíl mezi muži a ženami natolik výrazný, že i v období, kdy byla světovou jedničkou, by měla problém uspět proti výrazně slabším mužským hráčům. Zdůraznila především fyzické aspekty hry, jako jsou síla, svalová výkonnost a vytrvalost, které podle ní hrají zásadní roli.
Její slova přicházejí v době, kdy se Sabalenková intenzivně věnuje propagaci exhibičního utkání s Kyrgiosem, které se má odehrát 28. prosince v Dubaji. Současná světová jednička se v rámci marketingu netají ambicemi uspět a otevřeně hovoří o svých šancích. Zápas pořádá agentura Evolve, která zastupuje oba aktéry, což podle Muguruzové jasně ukazuje na jeho propagační charakter.
Muguruzaová připomněla, že sama během kariéry často trénovala se sparingpartnery a opakovaně se setkávala s frustrací z toho, že proti nim nedokázala uspět ani v tréninkových setech. Podle ní nejde pouze o razanci úderů, ale o komplexní fyzickou připravenost, která je u mužů na jiné úrovni. Uvedla také, že ani v soubojích se svými bratry nikdy nedokázala zvítězit.
"Když jsem byla světovou jedničkou, porazil by mě i junior. Během své kariéry jsem často trénovala s muži jako sparingpartnery a pokaždé to skončilo stejně. Byla jsem frustrovaná. Nechápala jsem, že nedokážu uhrát ani set proti někomu, kdo ani nehraje tenis profesionálně. Nikdy se mi to nepovedlo," přiznala upřímně rodačka z Venezuely.
Z jejího pohledu nelze chystaný duel v Dubaji srovnávat se slavnou "Bitvou pohlaví" z roku 1973 mezi Billie Jean Kingovou a Bobbym Riggsem. Muguruzaová upozornila, že zápas Sabalenkové s Kyrgiosem se odehraje za specifických podmínek, na menším kurtu a s omezením na jedno podání, což podle ní potvrzuje, že jde především o show pro fanoušky.
Podobný názor vyjádřila i samotná Billie Jean Kingová, která v rozhovoru pro BBC zdůraznila, že její duel s Riggsem měl jasný společenský rozměr, zatímco současná exhibice nic takového nepřináší.
