Může bitva pohlaví ženskému tenisu uškodit? Vyloučit se to nedá, přiznává Kingová
Světová jednička Aryna Sabalenková a bývalý 13. hráč světa Nick Kyrgios se 28. prosince představí v Dubaji v rámci exhibičního utkání „Bitva pohlaví“. Duel, pořádaný agenturou Evolve, založenou Naomi Ósakaovou, která zastupuje oba aktéry, se uskuteční v Coca-Cola Areně.
Hrát se bude na tři sety, přičemž případný rozhodující set nahradí desetibodový tie-break. Každý z hráčů bude mít k dispozici pouze jedno podání a Sabalenkové strana kurtu bude zmenšena o devět procent, protože data ukazují, že hráčky se pohybují v průměru o devět procent pomaleji než muži.
Utkání vzbudilo v tenisovém prostředí debatu o tom, zda by mohlo ženskému tenisu uškodit. "Vyloučit se to nedá. Ale já jsem nikdy neřekla, že jsou ženy lepší než muži," reaguje Kingová.
V historii půjde o čtvrtou akci označovanou jako "bitva pohlaví". Bobby Riggs, vítěz Wimbledonu i US Open, sehrál v roce 1973 dva zápasy proti tehdejším hvězdám ženského tenisu. Nejprve v květnu porazil Margaret Courtovou 6:2, 6:1, aby o čtyři měsíce později podlehl Billie Jean Kingové 4:6, 3:6, 3:6 v duelu, který sledovalo přibližně 90 milionů diváků a který měl zásadní symbolický význam pro ženský sport.
Třetí "bitvu pohlaví" sehráli v roce 1992 Jimmy Connors a Martina Navrátilová, Connors tehdy zvítězil 7:5, 6:2 v utkání s hybridními pravidly.
Kingová v rozhovoru pro BBC Sport zdůraznila, že paralely mezi její historickou bitvou a plánovaným zápasem Sabalenková–Kyrgios prakticky neexistují. "Jediná podobnost je, že jeden je muž a druhý žena. To je vše," uvedla vítězka 12 grandslamových titulů ve dvouhře. Připomněla, že její utkání mělo zásadní společenský a kulturní rozměr, zatímco současná exhibice podle ní nenese stejnou váhu.
"Doufám, že to bude skvělý zápas – samozřejmě chci, aby Sabalenková vyhrála – ale prostě to není to samé," dodala. "Ten můj byl opravdu politický. Věděla jsem, že musím vyhrát, aby došlo ke společenské změně."
Na otázku, zda může utkání ženskému tenisu uškodit s ohledem na Sabalenkové pozici světové jedničky, reagovala zdrženlivě. "Nevím. Budu se jí muset zeptat, až bude hrát, ale nikdy jsme neřekly, že jsme lepší než muži – nikdy," zdůraznila.
„Mluvily jsme spíše o zábavní hodnotě – někdy je ženský zápas lepší než utkání mužů. Rozčiluje mě, když lidé říkají: ‚Myslíte si, že jste lepší.‘ To jsme nikdy neřekly,“ uzavřela legenda.
Sabalenková o souboji pohlaví: Reputaci ženského tenisu neohrozí, naopak mu pomůže
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře