Bizarní mečbol: Sudí ukončil zápas před koncem! Prohrál jsi, řekl potížistovi
Kecmanovič – Atmane 6:3, 6:3
Vstup do sezony si Atmane určitě představoval jinak. Po úvodním vítězství v Brisbane nad Němcem Yannickem Hanfmannem zapsal sérii čtyř porážek v řadě. Potěšit ho nemohlo ani druhé kolo v Delray Beach.
Trápení zlomil na probíhajícím podniku v Acapulku, když v prvním kole nejdříve poslal domů Grigora Dimitrova, aby vzápětí vyprovodil i nastupující španělskou naději Rafaela Jodara. Pokračovat hodlal i proti Kecmanovičovi, francouzskému tenistovi se však postavily do cesty i nečekané zdravotní trable.
V prvním setu držel Atmane se svým soupeřem krok jen do stavu 3:3, poté se na něm začala podepisovat únava. V úvodním dějství už žádnou další hru nepřidal a po 33 minutách prohrával 0:1.
I o svůj první game na podání ve druhé sadě musel tvrdě bojovat, se stavem 0:40 si ale dokázal poradit. Po třetí hře si s nevolností bojující Atmane vyžádal medical time-out. "Je mi, sakra, špatně, třesu se a potím jako šílený," stěžoval si tenista. I přes zdravotní trable nakonec pokračoval. V dlouhém gamu nejdříve odvrátil tři brejkové možnosti Srba, čtvrtou už ne, a prohrával 1:3. Poté i on poprvé uspěl na returnu, na vyrovnání už ale nedosáhl.
Kecmanovič za stavu 5:3 dlouho nemohl dotáhnout zápas do vítězného konce, když při svém podání postupně neproměnil tři mečboly. Ten čtvrtý už ano, a to aniž by musel udeřit do míčku. Atmane totiž na příjmu dostal málo vídaný trestný bod kvůli porušení časového limitu. K žádným odvetným extempore ze strany Francouze následně nedošlo, a Kecmanovič tak mohl slavit postup.
Bělehradský rodák se na turnaji zatím prezentuje ve výborné formě. Zvlášť cenný je jeho skalp z druhého kola, kdy poslal balit kufry prvního nasazeného Alexandera Zvereva. "Mám za sebou v posledních letech velmi složité období a jsem rád, že se mi ho podařilo překonat. Zase hraji tenis, kterého jsem schopen, a dnes se mi to podařilo předvést. Jsem se svou hrou velmi spokojený," říkal po vítězství nad světovou čtyřkou Srb.
V boji o finále čeká Kecmanoviče přemožitel Dalibora Svrčiny z druhého kola Ital Flavio Cobolli.
