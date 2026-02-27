Bizarní mečbol: Sudí ukončil zápas před koncem! Prohrál jsi, řekl potížistovi

DNES, 09:00
Aktuality 10
ATP ACAPULCO - Pro letošní rok měl Terence Atmane (24) smělé plány. Mezi nimi rozhodně bylo zaútočit na své dosavadní maximum, kterým byla 61. příčka. To se mu s určitostí vyplní. Ale mohlo to být ještě lepší. Francouzského tenistu ve čtvrtfinále turnaje v Acapulku zastavil nejen ve výborné formě hrající Miomir Kecmanovič (26) a zdravotní problémy, ale i nevídaným způsobem ukončený duel…
Terence Atmane si v Acapulku semifinále nezahraje (@ Alfredo ESTRELLA / AFP / AFP / Profimedia)

Kecmanovič – Atmane 6:3, 6:3

Vstup do sezony si Atmane určitě představoval jinak. Po úvodním vítězství v Brisbane nad Němcem Yannickem Hanfmannem zapsal sérii čtyř porážek v řadě. Potěšit ho nemohlo ani druhé kolo v Delray Beach.

Trápení zlomil na probíhajícím podniku v Acapulku, když v prvním kole nejdříve poslal domů Grigora Dimitrova, aby vzápětí vyprovodil i nastupující španělskou naději Rafaela Jodara. Pokračovat hodlal i proti Kecmanovičovi, francouzskému tenistovi se však postavily do cesty i nečekané zdravotní trable.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V prvním setu držel Atmane se svým soupeřem krok jen do stavu 3:3, poté se na něm začala podepisovat únava. V úvodním dějství už žádnou další hru nepřidal a po 33 minutách prohrával 0:1.

I o svůj první game na podání ve druhé sadě musel tvrdě bojovat, se stavem 0:40 si ale dokázal poradit. Po třetí hře si s nevolností bojující Atmane vyžádal medical time-out. "Je mi, sakra, špatně, třesu se a potím jako šílený," stěžoval si tenista. I přes zdravotní trable nakonec pokračoval. V dlouhém gamu nejdříve odvrátil tři brejkové možnosti Srba, čtvrtou už ne, a prohrával 1:3. Poté i on poprvé uspěl na returnu, na vyrovnání už ale nedosáhl.

Kecmanovič za stavu 5:3 dlouho nemohl dotáhnout zápas do vítězného konce, když při svém podání postupně neproměnil tři mečboly. Ten čtvrtý už ano, a to aniž by musel udeřit do míčku. Atmane totiž na příjmu dostal málo vídaný trestný bod kvůli porušení časového limitu. K žádným odvetným extempore ze strany Francouze následně nedošlo, a Kecmanovič tak mohl slavit postup.

Bělehradský rodák se na turnaji zatím prezentuje ve výborné formě. Zvlášť cenný je jeho skalp z druhého kola, kdy poslal balit kufry prvního nasazeného Alexandera Zvereva. "Mám za sebou v posledních letech velmi složité období a jsem rád, že se mi ho podařilo překonat. Zase hraji tenis, kterého jsem schopen, a dnes se mi to podařilo předvést. Jsem se svou hrou velmi spokojený," říkal po vítězství nad světovou čtyřkou Srb.

V boji o finále čeká Kecmanoviče přemožitel Dalibora Svrčiny z druhého kola Ital Flavio Cobolli.

Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulku

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Přidat komentář
Sincaraz
27.02.2026 12:03
Ten pocit, keď rozhodcovia doslova rozhodujú zápasy
Reagovat
Mony
27.02.2026 15:18
Jsou nějaká pravidla
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
27.02.2026 11:56
Když jsem se díval na zápas 2.kola Wimbledonu mezi Jirkou Veselým a Fokinou, tak to šlo do 5. setu a v 5.setu byl TB. A ten byl velmi vyrovnaný. Jirka Veselý v něm vyhrával 6:5. A pak najednou přestali hrát, a Fokina se začal hádat a přít s rozhodčím. A pak asi po dvou minutách naštvaného rozhovoru s rozhodčím to rozhodčí ukončil. A pak jsem se dozvěděl, že Fokina dostal trestný fiftýn za nadávky! Na mečbol v TB 5.setu!
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
27.02.2026 11:57
*roku 22
Reagovat
frenkie57
27.02.2026 12:12
Nebylo to za nadávky, ale za odpálený míček do hlediště, ne první v tom zápase. Ale to je jedno, bizár to byl pořádný. Fokina ještě asi pět minut seděl na lavičce a vstřebával to rozhodnutí.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
27.02.2026 12:15
Aha. On to někdo napsal v diskuzi toho zápasu na Tipsportu, že to bylo za nadávky. Takže to nebyla pravda.
Reagovat
frenkie57
27.02.2026 12:23
On dostal už v předchozím průběhu zápasu varování za odpal míčků. To nadávání možná také sehrálo svojí roli.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
27.02.2026 12:29
Já jsem slyšel, že když předtím mladý Fokina hrál na challengerech, tak prý jednou (snad ve finále? už nevím) prohrával v TB 1:6 a když na něj letěl lehký míč, že ho záměrně odpálil do hlediště, a pak hned si šel podat ruku na síť a pak hned odcházel. Měl tedy zajímavé začátky své kariéry, ale dokázal se hodně polepšit. A projevilo se to i v jeho rankingu. Bublik se taky hodně polepšil a velmi na tom vydělal. A nejspíš ještě vydělá.
Reagovat
frenkie57
27.02.2026 12:33
Jj, oba se vyklidnili a brzy se to projevilo na výsledcích.
Reagovat
PTP
27.02.2026 11:44
Rozhodčí měl ještě trvat na podání ruky jako Igor Hnízdo
Reagovat

