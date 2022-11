BJK Cup: Češky vedou 1-0. První bod proti Polkám získala Muchová

BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky ve svém úvodním duelu na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v Glasgow vedou nad Polkami 1-0. Postarala se o to Karolína Muchová, jež si po velmi dobrém výkonu poradila hladce 6-2 6-2 s Magdalenou Frechovou. Rozhodnout zápas a získat první bod do skupiny D může Karolína Plíšková, jež hraje s Magdou Linetteovou.

Karolína Muchová letos vinou zdravotních problémů odehrála jen 11 turnajů, v posledních týdnech je však fit a závěr sezony podřídila přípravě na finálový turnaj Billie Jean King Cupu.



Minulý týden si v britském Shrewsbury zahrála dva zápasy na halovém turnaji ITF a poté se přesunula do Glasgow, kde šest dní ladila formu na týmovou soutěž.



I proto dnes dostala od českého kapitána Petra Pály šanci do úvodní dvouhry proti Polkám a za důvěru se odvděčila velmi dobrý výkonem a především vítězstvím. Magdalenu Frechovou, jež včera potrápila americkou favoritku Danielle Collinsovou, v duelu týmový dvojek přehrála v prvním vzájemném střetnutí hladce 6-2 6-2.



Muchová do zápasu vstoupila brejkem a získala klid na svou raketu. Rychle odskočila do vedení 5-1 a po půl hodině hry vyhrála první set. Ve velmi dobrém výkonu pokračovala i v druhé sadě, opět nepřišla o podání a po hodině a čtvrt mohla s úsměvem slavit zisk prvního bodu.



"Na začátku jsem byla nervóznější. Ale hned ze začátku jsem se chytla a psal mi servis. S výkonem jsem spokojená," komentovala Muchová v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.



"Na ten souboj jsem si věřila, že na něj mám hru. Že to může být takové, jaké to dnes bylo. Jsem tu už týden, mám tedy pár tréninků v nohách a to mi pomohlo," dodala 26letá rodačka z Olomouce, jež si pomohla 22 winnery.

Vítězný bod může přidat Karolína Plíšková, jež v Emirates Areně v Glasgow nastoupila proti Magdě Linetteové. Poté přijde na řadu závěrečná, případně rozhodující čtyřhra. Do ní Češky nahlásily Kateřinu Siniakovou s Markétou Vondroušovou, soupeřky by měly nastoupit s dvojicí Katarzyna Kawaová a Alicja Rosolská.



Polky bez omluvené světové jedničky Igy Šwiatekové zahájily soutěž známou dříve jako Fed Cup středeční porážkou s USA 1-2. Češky se s Američankami utkají v pátek. Do semifinále postoupí pouze vítěz skupiny.



• Prvními semifinalistkami jsou Australanky

Jako první si místo v semifinále zajistily tenistky Austrálie. V elitní týmové soutěži v Glasgow si po Slovensku poradily i s Belgií a ovládly skupinu B.



Storm Sandersová i Ajla Tomljanovicová stejně jako v prvním kole vyhrály dvouhry, byť druhá jmenovaná musela zápas s Elise Mertensovou otáčet a ve třetím setu jí Belgičanka za stavu 0-3 vzdala. Na rozdíl od úterka pak Australanky v sestavě Sandersová a Samantha Stosurová zpečetily vítězství i triumfem ve čtyřhře.



Ve skupině A Kanada porazila Itálii rovněž 3-0 a připravila soupeřky o šanci na postup. V sestavě s vítězkou US Open 2019 Biancou Andreescuovou a loňskou finalistkou newyorského grandslamu Leylah Fernandezovou se severoamerický tým utká v pátek v přímém souboji o postup se Švýcarkami.