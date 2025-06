Blíží se konec? Djokovič potvrdil, že možná odehrál poslední zápas na French Open

Novak Djokovič (38) zakončil své letošní působení na French Open po porážce se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem v semifinále. A při odchodu z kurtu se dotkl antuky na centrálním dvorci v areálu Rolanda Garrose a poté na tiskové konferenci připustil, že možná odehrál svůj poslední zápas na pařížském grandslamu.

Djokovič má na kontě rekordních 24 grandslamových titulů, ale určitě se chce v historických tabulkách odpoutat od Margaret Courtové a ještě jednu trofej z podniků velké čtyřky urvat. Přestože jeho sbírka těchto triumfů je s tou Australanky nesrovnatelná a o nejúspěšnějším tenistovi všech dob není pochyb.

Jeho fanoušci museli v pátek skousnout hned několik ran. Srbský rekordman nejprve prohrál těsné, i když jen třísetové, semifinále se světovou jedničkou Sinnerem. Následně to při odchodu z centrálního dvorce Philippa Chatriera vypadalo, že se s pařížskou antukou loučí. A to trochu jinak než obvykle.

A pak na tiskové konferenci prohlásil následující: "Mohl to být můj poslední zápas tady na Roland Garros. Ale neříkám, že byl určitě poslední. Každopádně byl úžasný, protože fanoušci mi tady nikdy proti tak skvělému soupeři ve velkém zápase nefandili. Proto to pro mě bylo tak emotivní. Uvidíme, co bude za 12 měsíců."

Podle dalších informací Djokovič neuvažuje o tom, že by letos nestartoval ve Wimbledonu či na US Open. Co bude potom, ale zatím neví. Další ročník French Open je až za rok a to je pro něj v tuto chvíli a v této fázi kariéry příliš daleko. Možná by mohl pařížský grandslam na rozdíl od těch ostatních vynechávat podobně jako jeho rival Roger Federer.

Boj o další grandslamové prvenství ale rozhodně nevzdává. "Moje největší šance je ve Wimbledonu nebo v Austrálii, na rychlejších površích. Jsem hrdý na své výkony na French Open. Nebyl jsem ve skvělé formě a Sinner byl až příliš dobrý. Měl jsem šanci vyhrát třetí set, ale minul jsem na setbol forhend. Takové jsou zápasy se Sinnerem a Alcarazem, dostávají vás pod tlak."

Několikrát prohlásil, že by rád startoval na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028. Ty jsou však ještě mnohem dál a rodák z Bělehradu nedávno oslavil už 38. narozeniny. Dva dny po nich vybojoval v Ženevě svůj jubilejní 100. triumf.