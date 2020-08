Bogdanová vzdala zápas, Plíšková si zahraje semifinále

Kristýna Plíšková prošla do semifinále pražského turnaje WTA Tour. Česká tenistka postoupila poté, co čtvrtfinálová soupeřka Ana Bogdanová musela za stavu 5-2 v prvním setu odstoupit kvůli svalovému zranění levé nohy. Soupeřkou české tenistky v zítřejším boji o finále bude Belgičanka Elise Mertensová.

Kristýna Plíšková první čtvrtfinále dnešního programu nezačala dobře a s Anou Bogdanovou brzy prohrávala 0-3. Za stavu 1-5 Rumunka podávala na výhru v sadě, ale česká tenistka si vybojovala brejkbol. Poslala při něm míč těsně za síť a Bogdanová si při doklouzávání zhoršila zranění levého stehna, které měla od začátku obvázané.



Po konzultaci s fyzioterapeutkou Bogdanová zápas vzdala a podala Plíškové ruku. Utkání tak skončilo předčasně po osmatřiceti minutách.



"Není to úplně výsledek, který bych chtěla. Když to řeknu blbě, tak bych radši prohrála, než vyhrát takhle, ale jsem v semifinále, takže to se počítá. Nikdo by si to nepřál, ale to neovlivním a snad se z toho rychle dostane," řekla Plíšková, která si na okruhu WTA zahraje semifinále dvouhry pošesté. V Praze si před třemi lety zahrála i finále.

O další se zítra utká s turnajovou trojkou Elise Mertensovou, která dnes ve třech setech vyřadila Eugenii Bouchardovou. Kanaďanku, která hrála na Prague Open díky divoké kartě, porazila i ve čtvrtém vzájemném utkání, tentokrát 6-4 1-6 a 6-4.



S Mertensovou se Kristýna Plíšková utkala dvakrát a oba zápasy se hrály loni. V Dauhá ani na US Open Češka neuhrála ani set. "Znám ji, bude to hodně těžké a budu muset hrát o hodně lépe než dneska," řekla Plíšková, kterou ještě dnes čeká ve dvojici s Lucií Hradeckou semifinále čtyřhry. "Původně jsem debla hrát nechtěla, ale Lucka někoho hledala na poslední chvíli a bylo to spontánní," řekla Plíšková. S Hradeckou jsou nasazené jako dvojky.



Kristýně Plíškové se v Praze daří i ve čtyřhře, ve které dnes společně s krajankou Lucií Hradeckou zdolaly 6-3 3-6 10-4 nizozemsko-slovinskou dvojici Rusová/Zidanšeková a postoupily do finále.



V boji o titul by turnajové dvojky teoreticky mohly narazit na nejvýše nasazené krajanky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou, které dnes zvládly teprve čtvrtfinálovou dohrávku proti Ruskám Kuděrmětovové a Pavljučenkovové.



Turnajová jednička Simona Halepová po dvou třísetových bitvách zaznamenala rychlý postup, když Polku Magdalenu Frechovou smetla za hodinu hry 6-2 6-0. Příště se utká buď s krajankou Irinou-Camelií Beguovou, nebo se Španělkou Sarou Sorribesovou, jejichž duel přerušil za stavu 6-2 a 0-1 déšť.