Bohaté zastoupení na ocenění WTA. V nominacích figuruje pět českých tenistek

Kariéru Markéty Vondroušové poznamenala po průlomu v roce 2019, kdy si zahrála finále Roland Garros, série zranění. Letos ale dokázala jako první nenasazená hráčka v historii vyhrát Wimbledon, o rok dříve přitom turnaj sledovala s rukou v sádře jen jako fanynka. Vydařenou sezonu podtrhla čtvrtfinálovou účastí na US Open a premiérovým startem na Turnaji mistryň. Ve světovém žebříčku vystoupala až na šesté místo.

Spolu s Vondroušovou se o titul Hráčka roku ucházejí aktuální světová jednička a šampionka Roland Garros Iga Šwiateková z Polska, vítězka Australian Open Běloruska Aryna Sabalenková, vítězka US Open Coco Gauffová a Jessica Pegulaová z USA a Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou zahájily rok sérií jedenácti zápasů bez porážky a ziskem sedmé společné grandslamové trofeje na Australian Open. Poprvé v kariéře získaly také titul v Indian Wells, který jim jako jediný ve sbírce prestižních deblových trofejí scházel. I díky tomu udržela Siniaková po většinu sezony místo deblové světové jedničky a společně se kvalifikovaly na Turnaj mistryň.

Krejčíkové se Siniakovou mezi páry konkurují Gauffová s Pegulaovou, Storm Hunterová s Elise Mertensovou, Gabriela Dabrowská s Erin Routliffeovou a Laura Siegemundová s Verou Zvonarevovou.

Linda Nosková, jež minulý týden oslavila 19. narozeniny, začala rok ve velkém stylu a při svém teprve čtvrtém startu v hlavní soutěži turnaje WTA došla do finále v Adelaide. O titul si poté zahrála i na domácím podniku v Praze a sezonu ukončila jako nejmladší hráčka v první padesátce světového žebříčku.

I proto může být vyhlášena Nováčkem roku. O ocenění uchází společně s Ruskami Mirrou Andrejevovou, Dianou Šnaiderovou, Elinou Avanesjanovou a Američankou Peyton Stearnsovou.

