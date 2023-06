Boulterová a Burrageová budou hrát první čistě anglické finále WTA od roku 1977

Boulterová si kousek od svého rodného města splnila sen, po 16 finále a sedmi titulech na okruhu ITF konečně dobyla své první finále WTA. Postup do boje o turnajový triumf pro ni také znamená posun do TOP 100, kde figurovala naposledy v roce 2019.

Velmi vyrovnaný zápas rozhodovaly koncovky setů. V tom prvním Boulterová využila za stavu 4:4 napoprvé nabízený brejkbol a následně naopak proti brejkbolu Watsonové uspěla a poté, co si udržela podání, šla do vedení.

I ve druhé sadě byl nejdůležitějším úderem forhend Boulterové, a i když se Watsonová snažila zkracovat výměny a vedla už 4:1, bylo to málo. Boulterová hrála přesněji a dokázala si vytvořit tlak a po otočce získala druhou sadu poměrem 7:5. "Znamená to pro mě hrozně moc, zvlášť když se mi to povedlo tady. Dala jsem do toho srdce," uvedla po postupu do finále Boulterová.

DRAMA Between Dart and Boulter pic.twitter.com/m5qpoGRCUb — Salazar| Muguruthless Renaissance Era (@Salazar6330) June 16, 2023

Ve druhém semifinále se rozhodlo o tom, že boj o titul proběhne výhradně mezi domácími hráčkami, což se na okruhu WTA stalo naposledy v roce 1977. Tehdy se na Virginia Slims v San Francisku střetly Sue Barkerová a Virginia Wadeová.

Jodie Burrageová si totiž díky své agresivní hře poradila s velezkušenou Alize Cornetovou z Francie. Angličanku zdobila bojovnost a silné údery od základní čáry, které Cornetová mnohdy těžko vracela zpět. První set získala Burrageová poté, co za stavu 5:5 využila první nabídnutý brejkbol a následně si i přes shodu udržela servis.

Ve druhé sadě už tolik nefungovala tenistkám podání a Burrageová ale přesto byla po celý její průběh o krůček vepředu a opět zaútočla za stavu 5:5. I tentokrát Cornetová v klíčové chvíli ztratila podání a Angličanka čistou hrou zkompletovala postup do svého prvního finále.

The winning moment for @jodieburrage Alize Cornet



Jodie sets up an all-British final in Nottingham in the process @WTA | #RothesayOpen pic.twitter.com/0WtnieQqh1 — LTA (@the_LTA) June 17, 2023