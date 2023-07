Bouzková: Jedno z mých největších vítězství. Ve Wimbledonu cítím velkou energii

Za jeden z největších zápasů v kariéře označila Marie Bouzková páteční vítězství nad Francouzkou Caroline Garciaovou a postup do osmifinále Wimbledonu. Loňská čtvrtfinalistka zdolala na travnatých dvorcích v All England Clubu nasazenou pětku po více než dvouapůlhodinové bitvě 7:6, 4:6, 7:5. Za podpory maminky nebo hokejisty Aleksandera Barkova v hledišti zvládla kvůli tmě přesun na větší kurt číslo 1 a novinářům řekla, že vyhlíží další duel s krajankou Markétou Vondroušovou, které má co vracet.

"Určitě je to jedno z mých největších vítězství, které jsem v kariéře zažila. Hrajeme grandslam ve Wimbledonu a tím, že jsme skončily v jedenáct večer, je to taková definice bitvy. Strašně si toho vážím a myslím, že až se to uklidní, uvědomím si, jak jsem situaci zvládla, a mohu z toho čerpat zkušenosti," uvedla Bouzková.

Turnajová dvaatřicítka zaznamenala v utkání 20 vítězných úderů, udělala ale jen 14 nevynucených chyb. Naopak Garciaová měla sice 51 "winnerů", ale nasbírala 53 chyb. Své omyly často velmi emotivně prožívala. "Klíčem bylo, abych jí nedala žádný míč zadarmo. Ona hraje strašně agresivně a v kurtu," vysvětlovala.

Bouzková porazila Garciaovou i ve třetím vzájemném zápase a rok poté, co ji ve Wimbledonu zdolala v osmifinále. "Byl to hodně podobný zápas. Všechny stavy byly důležité a bojovalo se o každý míček," podotkla. Za zásadní označila rebrejk ve třetím setu na 3:3. "To byl jeden z nejdůležitějších momentů. Snažila jsem se zachovat chladnou hlavu a odehrát to. Tím jsem se vrátila do zápasu," líčila Bouzková.

Přesun na velký kurt ji potěšil

Přestože obě tenistky měly hrát původně na kurtu číslo dvě, začaly na "osmnáctce". A po druhém setu je zase organizátoři přesunuli kvůli tmě na kurt číslo 1.

"Původně jsem myslela, že budeme hrát druhý den. Potom ale řekli, že půjdeme na jedničku. S tím jsem nepočítala. Zároveň jsem ale byla natěšená, že jdeme na takhle hezký kurt a budeme mít zataženou střechu. Věděla jsem, že tam bude hodně diváků a atmosféra bude skvělá. A že mi to pomůže, abych ze sebe vydala vše do posledního míčku," řekla pražská rodačka.

All class ✨@MarieBouzkova wins a thrilling match against No.5 seed Caroline Garcia to move into the fourth round, 7-6(0), 4-6, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/F8dSn0GkrA — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

Ve snaze o vybrání jednoho z úderů spadla na zadek. Většího zranění se však česká tenistka nebála. "Mám tam bouli," usmála se. "Už když jsem se za tím rozeběhla, věděla jsem, že to dopadne špatně. Ale nezastavilo mě to. Alespoň ten míček musela ještě jednou dohrát," doplnila.

Dobrá energie

V hledišti jí fandil finský hokejista Barkov nebo její maminka, která duel velmi prožívala. "Vždy je doma s malým bráchou, ale Wimbledon má jako dovolenou a strašně si ho užívá. Když se mnou může na turnaj, vybere si jet sem," podotkla Bouzková, která je v osmifinále wimbledonského turnaje podruhé za sebou.

"Je to můj nevysněnější a nejoblíbenější turnaj. Znamená to pro mě strašně moc. Vždycky tu mám strašně dobrou energii a dostanu ze sebe vše," řekla Bouzková.

V osmifinále narazí na Vondroušovou, s níž letos prohrála na turnaji v Indian Wells dvakrát 1:6. Ze dvou dosavadních zápasů proti ní neuhrála ještě ani set. "Bude to další těžký zápas. Maky tady hraje moc dobře a suverénně postupuje. V Indian Wells jsem s ní dost lehce prohrála a budu se těšit na odvetu. Bude to bitva o každý míč," dodala čtyřiadvacetiletá tenistka.