Bouzková kvůli nemoci v Guadalajaře končí, ke čtvrtfinále s Garciaovou nenastoupí

13.09.

Španělsko a Austrálie postupují do čtvrtfinále Davis Cupu

Španělsko zásluhou Carlose Alcaraze a Roberta Bautisty postoupilo do čtvrtfinále letošního Davisova poháru. Bautista zlikvidoval manko 2:6, 3:5 proti Arthurovi Filsovi a po vítězství 2:6, 7:5, 6:3 poslal domácí výběr ve Valencii do vedení. Alcaraz následně porazil bez ztráty servisu 6:3, 6:3 Uga Humberta. Ze Skupiny B postupuje také Austrálie. Česko ani Francie naopak do vyřazovací fáze neprojdou.