Bouzková může znovu dobýt Prahu: Čeká mě hrozně těžký zápas, Linda a Terka hrají podobně

Marie Bouzková (27) si po třech letech znovu zahraje o titul na domácím Livesport Prague Open a věří, že v ní alespoň trochu zůstane pocit z roku 2022, kdy turnaj ve Stromovce ovládla. Do rozhodujícího duelu se dostala díky dnešní semifinálové výhře nad krajankou Terezou Valentovou 6:4, 7:5. Těšilo ji, že zvládla koncovku druhého setu, v němž prohrávala 3:5. Novinářům řekla, že v sobotu čeká proti Lindě Noskové jiné finále než před třemi lety s Ruskou Anastasií Potapovovou, je ale připravená znovu uspět.

"Uvidíme. Zítra to pro mě bude zase úplně jiné finále. Doufám ale, že z nějaké malinké části mi ten pocit, co jsem měla, když jsem tady vyhrála, zůstal," uvedla Bouzková. "Čeká mě hrozně těžký zápas. Budu si dělat na kurtu to své, abych se dostávala do situací, kdy můžu zatlačit a jít si pro to, když to půjde," podotkla.

Sedmadvacetiletá rodačka z Prahy porazila o devět let mladší Valentovou po necelých dvou hodinách. V duelu uspěla díky šesti brejkům. "Jsem moc ráda, že se mi to dneska povedlo. Byl to těžký zápas, bylo to nahoru dolů, což se dalo trochu očekávat. Těší mě, že jsem zvládla koncovku druhého setu," řekla Bouzková.

Přestože v koncovce druhé sady ztrácela 3:5, otočila vývoj na 7:5. "Snažila jsem se víc uvolnit a vzít si ten brejk zpátky, abych měla šanci o set zabojovat. To se mi povedlo. A pak jsem byla ráda, že se mi poslední dva gamy na servisu povedly," líčila turnajová pětka.

Ve finále turnaje WTA je poosmé v kariéře a poprvé v sezoně. Zabojuje o druhý titul. Zda šlo dnes o její nejlepší letošní výkon si netroufla odhadovat

"Těžko říct, každý zápas je úplně jiný. Ale moc si cením toho, že jsem se letos dostala poprvé do finále," řekla Bouzková. V Praze zatím ztratila jen jeden set. "Asi jsem to nečekala. Vždy tam jdu s tím, že to bude boj. Obecně všechny hráčky jsou na tom velice dobře ze všech stran. Detaily, které rozhodují zápas, jsou minimální," uvedla Bouzková.

Po utkání gratulovala Valentové, která před turnajem v Praze vyhrála challenger v Portu, k výkonu. Její soupeřka porážku oplakala. "Terku mám ráda. Říkala jsem jí, že bude určitě někdy jindy ve finále, tak ať si z toho nic nedělá," podotkla wimbledonská čtvrtfinalistka z roku 2022.

O titul se v sobotu střetne s turnajovou jedničkou Lindou Noskovou. S tou má bilanci 2:1, před třemi lety ji v Praze na cestě k triumfu porazila v semifinále 7:6, 6:3.

"Dneska mi to hodně připomínalo. Bylo to také semifinále hodně nahoru dolů. Byl to rovněž její průlomový turnaj, stejně jako tenhle rok Terky. Obě hrají podobně, hodně agresivně. Myslím, že Terka má před sebou hezkou budoucnost," řekla Bouzková.