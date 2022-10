Bouzková největší finále v Guadalajaře nevydřela. Obrat proti Sakkariové pouze načala

Marie Bouzková po vyřazení z US Open kvůli zranění ruky šest týdnů nehrála a tři měsíce od červencového triumfu na podniku WTA 250 v pražské Stromovce nevyhrála dva zápasy po sobě.



Tento týden se však objevila na akci v milovaném Mexiku a sahala po životníém úspěchu. V Guadalajaře se po čtyřech vítězstvích dostala podruhé v kariéře do semifinále turnaje prestižní WTA 1000, čímž vyrovnala své maximum z Toronta 2019.



Své největší finále ale vybojovat nedokázala. Světové šestce Marii Sakkariové podlehla 5-7 4-6 a ani ve třetím vzájemném duelu s o tři roky starší Řekyní neuhrála set. Tentokrát však odehrála dosud nejvyrovnanější souboj.



Semifinálový zápas se rozehrál tradičně už v sobotu a první set trval skoro hodinu a půl. Česká tenistka měla hned v první hře pět brejkbolů, ani jeden ale nevyužila. Řekyně ve čtvrté hře prolomila servis Bouzkové, ta jí však oplatila ihned stejnou mincí. Za stavu 4-5 čelila Bouzková při servisu sedmi setbolům, všechny ale odvrátila. Ve dvanácté hře už se jí to nepovedlo a Sakkariová na osmý pokus uspěla.



Utkání poté bylo kvůli dešti přerušeno a pokračovalo dnes. Bouzková opět začala pomaleji a prohrávala 1-4. Podobně jako včera se dokázala vrátit do hry a za stavu 4-4 a 40-0 měla dokonce tři brejkboly v řadě. Jenže je nevyužila, prohrála pět míčků po sobě a po ztrátě servisu v následné hře pro ni soutěž skončila.







24letá Bouzková má po dnešku bilanci s hráčkami elitní desítky 6-10, letos s nimi prohrála třetí z pěti duelů. Dnes marně usilovala o své celkově páté finále na okruhu WTA, z toho třetí v Mexiku.



V Guadalajaře hrála počtvrté v kariéře a ani na akci WTA 1000 nechyběla v semifinále. V minulosti došla do finále turnaje WTA 125k (2019), na podniku WTA 250 vypadla v semifinále (2021) a ve finále (2022).



V Mexiku už zaznamenala řadu milníků. Připsala si debut na okruhu WTA (Acapulco 2015), vyhrála první dva turnaje ITF W25 (Cuernavaco 2016 a Irapuato 2018), poprvé prošla kvalifikací podniku WTA (Monterrey 2018), poprvé se dostala do finále akce WTA 125k (Guadalajara 2019) a zahrála si své první finále na hlavním okruhu WTA (Monterrey 2020).



Letošní sezonu Bouzková zakončí poprvé v Top 30 a má tím pádem jisté nasazení pro lednové Australian Open. V Mexiku ještě zůstává, na WTA 125k v Tampicu bude plnit roli nasazené dvojky a na úvod čelit Elině Avanesjanové.



27letá Sakkariová, která si v pátek jako poslední zajistila účast na Turnaji mistryň, se do finále dostala počtvrté v sezoně a posedmé v kariéře. Letos v Petrohradu, Indian Wells a ani Parmě na titul nedosáhla. Jediný triumf z šesti dosavadních pokusů slavila na menší antukové akci WTA 250 v marockém Rabatu 2019.



O druhou a nejcennější trofej si zahraje s o rok starší Jessicou Pegulaovou (h2h 3-1). Také Američanka má na kontě dosud jen jeden titul z turnaje WTA 250 a rovněž ho získala už v roce 2019 (na domácí půdě ve Washingtonu). Finálovou bilanci má 1-3.

• WTA 1000 GUADALAJARA •

Mexiko, tv. povrch, 2.527.250 dolarů

nedělní výsledky (23. 10. 2022) • Dvouhra - semifinále • Sakkariová (4-Řec.) - Bouzková (ČR) 7-5 6-4 • Dvouhra - finále • pondělí 01:00 | Pegulaová (3-USA) - Sakkariová (4-Řec.)