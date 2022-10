Guadalajaru ovládla Pegulaová. Na úvod přežila mečboly, v souboji o nejcennější titul přehrála Sakkariovou

Jessica Pegulaová pokračuje v životní sezoně. Během ní se poprvé v kariéře prokousala do Top 10 světového žebříčku, poprvé se kvalifikovala na Turnaj mistryň a konečně dokázala vyhrát také velký turnaj.



28letá Američanka v uplynulém týdnu dobyla podnik prestižní kategorie WTA 1000 v Guadalajaře. V Mexiku sice nestartovaly čtyři hráčky z elitní desítky včetně letos nejúspěšnějších Igy Šwiatekové a Ons Džabúrové, ale vrcholil boj o pět postupových příček na Turnaj mistryň.



Přitom pro Pegulaovou mohla soutěž skončit již na první soupeřce. S vítězkou letošního Wimbledonu Jelenou Rybakinovou prohrála první set a v rozhodujícím tie-breaku čelila třem mečbolům. Všechny kritické situace ale ustála a turnaj zakončila ziskem deseti setů v řadě.



Pegulaová postupně přidala další tři skalpy bývalých grandslamových vítězek Bianci Andreescuové, Sloane Stephensové a Viktorie Azarenkové a v nedělním finále přehrála jednoznačně 6-2 6-3 Mariu Sakkariovou.



Řecké tenistce, která o pár hodin dříve v semifinálové dohrávce vyřadila Marii Bouzkovou, nedala šanci. Brejkboly soupeřce nabídla až za stavu 6-2 a 5-2 a přestože servis neudržela, zápas následně ukončila svým již pátým brejkem. Po 70 minutách zvítězila 6-2 6-3 a vzájemnou bilanci upravila na 2-3.



"Dnes jsem hrála opravdu dobře. Nedělala jsem hloupé chyby a rozhodnutí. Chytře jsem podávala, dobře returnovala. Byla tam spousta situací, kdy jsem musela slajsovat, jít na sít a hrát volej. Ale nezpanikařila jsem a dělala jen to, abych získala bod. A fungovalo to," komentovala Pegulaová svůj jubilejní desátý skalp hráčky Top 10.







Pegulaová hrála finále podruhé v sezoně, popáté v kariéře a získala druhý titulu. Jediný předchozí triumf slavila už v roce 2019 nad domácí půdě ve Washingtonu. Ve světovém žebříčku se vyhoupne už na 3. místo.



"Jsem super nadšená, uvolněná, šťastná ze všech těch emocí. Věnovat tuhle trofej mámě pro mě bylo extra výjimečné, protože vím, že se doma dívá," radovala se Pegulaová, která vylepšila zápasovou bilanci v roce 2022 na 41-17. Více výher mají pouze světová jednička Šwiateková a dvojka Džabúrová.



"Je ve mě teď spousta emocí a jsem super nadšená vidět své jméno u tak velkého titulu. Bylo to něco, čeho jsem letos chtěla dosáhnout. Pořád jsem si říkala, že je to jeden z mých cílů. A zkompletovat ho do konce roku je vážně bezva," dodala Američanka, jež za poslední dvě sezony vyhrála na akcích WTA 1000 nejvíce zápasů (39) ze všech tenistek.



27letá Sakkariová, která si v pátek jako poslední zajistila účast na Turnaji mistryň, hrála finále počtvrté v sezoně a stejně jako v Petrohradu, Indian Wells a Parmě prohrála. Mizernou finálovou bilanci si zhoršila již na 1-6, jediný titul zaznamenala na menší antukové akci WTA 250 v marockém Rabatu 2019.



Obě finalistky se nyní přesunou do texaského Fort Worth, kde je příští týden čeká zakončení sezony na Turnaji mistryň.