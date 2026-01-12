Bouzková po dobrém startu prohrála 11 z 12 gamů. Proti Andrejevové nebyla stoprocentně zdravá

WTA ADELAIDE - Marie Bouzková (27) v osmifinále pětistovky v Adelaide proti Miře Andrejevové (18) nepřekvapila. Oslabená Češka čtvrtou výhru v řadě získat nedokázala a po dobrém začátku, kdy se dostala do vedení 3:1, prohrála jednoznačně 3:6, 1:6. S ruskou teenagerkou neuspěla ani ve třetím vzájemném duelu a ani tentokrát neuhrála ani set.
Marie Bouzková skončila v Adelaide v osmifinále (@ Michael ERREY / AFP / AFP / Profimedia)

Bouzková – Andrejevová 3:6, 1:6

Bouzková začala osmifinálový duel s Andrejevovou velmi dobře. Hned v úvodu sebrala mladé Rusce podání a dostala se do náskoku dvou her. Světová osmička však svůj výkon rychle zlepšila a převzala hru pod svou kontrolu. Po šesti gamech bylo vyrovnáno a následně si Češka znovu prohrála podání. Na příjmu už uspět nedokázala a ztratila tak pět her v řadě a tím i celý úvodní set.

Zpátky do rytmu se Češka nedostala ani v úvodu druhé sady, a naopak Andrejevová pokračovala v převaze a získala znovu podání Bouzkové. Za stavu 1:2 si 45. hráčka na kurt vyžádala fyzioterapeuty, s kterými provedla pouze konzultaci. Viditelně ale nebyla stoprocentně fit, protože se výměny snažila rychle ukončovat zkrácením či přechody na síť a v dlouhých výměnách nebyla tak vytrvalá jako většinou. Ve zbytku druhé sady už neměla žádnou šanci a jednoznačně padla.

Bouzková v Adelaide musela projít kvalifikací, na kterou navázala velmi cennou výhrou. Poprvé v kariéře našla recept na neoblíbenou soupeřku Paulu Badosaovou, se kterou upravila bilanci na 1:5. Čtvrtý duel v řadě však už vyhrát nedokázala a stejně jako před čtyřmi lety zde skončila v osmifinále na favoritce.

Češka je v Adelaide ještě stále ve hře v deblu společně s Brazilkou Luisou Stefaniovou. Do čtvrtfinále by měly nastoupit zítra proti dvojici Aleksandra Kruničová a Anna Danilinová. Otázkou zůstává, zda bude Bouzková na čtyřhru fyzicky připravená a zda si raději nedá den odpočinku navíc před Australian Open.

Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
