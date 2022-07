Bouzková pokračuje v nejlepším grandslamu. Ve Wimbledonu vyřadila i Riskeovou a je v osmifinále

Tenistka Marie Bouzková postoupila ve Wimbledonu poprvé v kariéře do grandslamového osmifinále. Ve třetím kole zvládla i do třetice duel s americkou soupeřkou a Alison Riskeovou porazila 6:2, 6:3. Jiří Veselý si naopak v All England Clubu potřetí v kariéře osmifinále nezahraje. Poslední český zástupce v mužské dvouhře podlehl na londýnské trávě Tommymu Paulovi z USA. Bývalý juniorský šampion z Roland Garros zvítězil 6:3, 6:2, 6:2.

Třiadvacetiletá Bouzková si tak o další krok vylepšila osobní maximum na turnajích velké čtyřky, na nichž až dosud nikdy nepřešla přes druhé kolo. Po skalpu světové osmičky Danielle Collinsové a výhře nad Ann Liovou dnes porazila další papírovou favoritku. Riskeovou, která byla nasazena jako číslo 28, jednoznačně přehrála za necelou hodinu a půl. O čtvrtfinále se utká s vítězkou duelu mezi Francouzkou Caroline Garciaovou a Čang Šuaj z Číny.

V sobotu budou o postup do osmifinále usilovat ještě Petra Kvitová a Barbora Krejčíková.

Už dnes Krejčíková s Kateřinou Siniakovou postoupily do osmifinále čtyřhry. Druhé nasazené šampionky z roku 2018 porazily estonsko-americký pár Anett Kontaveitová, Shelby Rogersová 7:6, 6:3.