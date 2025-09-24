Bouzková potřetí v řadě smázla německou veteránku. V Pekingu jsou v další fázi čtyři Češky
Mariaová – Bouzková 2:6, 4:6
Ještě před třemi roky byla Mariaová jednou z nejméně oblíbených soupeřek Bouzkové. V posledních letech ovšem Bouzková manko 0:4 ve vzájemné bilanci výrazně snížila. Češka totiž měla navrch v posledních třech duelech, německou veteránku porazila v Torontu 2022 i letos ve Štrasburku a nyní v Pekingu, pokaždé ve dvou setech.
Na prestižní hardové tisícovce podobně jako před pár měsíci na francouzské antuce dominovala. Bouzková byla znovu mnohem jistější a stabilnější hráčkou na kurtu, nebála se chodit si pro body i na síť a excelovala na vlastním servisu.
V utkání si prohrála jen devět bodů na podání, nemusela řešit žádnou brejkbolovou hrozbu a sama si vypracovala čtyři šance na brejk, přičemž tři z nich zužitkovala. V obou setech šla do vedení o brejk po skončení třetího gamu a vždy svůj náskok uhájila, případně ještě navýšila. Ačkoli ani jedna z hráček nepatří mezi agresivnější tenistky, trval zápas jen 74 minut.
Bouzková se v červenci vrátila na betony a prožívá vynikající období. Na Livesport Prague Open vybojovala svůj druhý kariérní titul (oba má právě z pražské Stromovky) a v následujících týdnech uhrála třetí kolo v Montrealu a semifinále v Monterrey. V Mexiku skrečovala a poté i kvůli neideální fyzické kondici nezvládla o dva dny později první kolo na US Open.
Teď už je ale zřejmě stoprocentně fit a v Pekingu absolvuje svůj první turnaj po měsíční pauze. China Open se účastní teprve potřetí v kariéře, v roce 2019 vypadla v kvalifikaci a předloni skončila na úvod hlavní soutěže.
Ve druhém kole pekingské tisícovky jsou tak čtyři české tenistky. Bouzková navázala na hladkou výhru Barbory Krejčíkové a doplnila nasazené Lindu Noskovou a loňskou finalistku Karolínu Muchovou, které začnou až ve druhém kole. Ve čtvrtek do turnaje vstoupí Kateřina Siniaková.
Další soupeřkou Bouzkové bude Linetteová. Polská tenistka se nakonec po odstoupení Eliny Svitolinové vešla mezi nasazené. Bude se jednat o premiérový vzájemný duel.
Suverénní Krejčíková přejela oblíbenou ruskou soupeřku. V Pekingu vyhrála poprvé v kariéře
Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu
