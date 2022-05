Bouzková sahala po dalším obratu z mečbolů, bitvu s Alexandrovovou nakonec prohrála

WTA MADRID - Marie Bouzková v Madridu podruhé během tří dnů zápas po odvrácení mečbolů nevyhrála. S Jekatěrinou Alexandrovovou sice ve třetím setu přežila čtyři mečboly a za stavu 5-5 měla dva brejkboly, následně ale ztratila 8 z 9 fiftýnů a po třech hodinách boje o postup do svého největšího čtvrtfinále padla.

Marie Bouzková minulý týden v Istanbulu prohrála první letošní zápas na antuce a poprvé v sezoně nezvládla vstup do turnaje. Z Turecka ale s prázdnou neodjela, neboť si odvezla si třetí deblový titul.



A vítěznou náladu ze čtyřhry si přenesla i do dvouhry, ve které na podniku WTA 1000 v Madridu vyhrála včetně kvalifikace už čtyři zápasy. Ztroskotala až na páté soupeřce, přestože i proti Jekatěrině Alexandrovové bojovala o vítězství.



Před dvěma dny Bouzková zdolala Ukrajinku Dajanu Jastremskou po odvrácení mečbolu a dnes byla blízko dalšímu podobnému vítězství. V rozhodujícím dějství prohrávala 3-5, ale postupně přežila čtyři mečboly až měla za stavu 5-5 a 40-15 dva brejkboly. Ovšem tentokrát obrat nedotáhla, prohrála 8 z 9 posledních výměn a nakonec po 3 hodinách a 3 minutách boje podlehla 7-6 0-6 5-7.



23letá Češka hned v úvodu utkání přišla o svůj servis. Za stavu 1-3 musela odvracet devět brejkbolů, díky výborné defenzivní hře se však udržela na dostřel. Při returnu u osmého brejkbolu se 77. hráčka světa blýskla parádním úderem, díky kterému si vysloužila bouřlivý aplaus publika.



Nabuzená rodačka z Prahy dokázala poté získat tři gamy za sebou a první set dospěl do tie-beaku. V něm Bouzková využila chyb své soupeřky a vyhrála 7-4. Úvodní sada trvala hodinu a 23 minut.



Alexandrovová ve druhém setu zlepšila servis, snížila počet nevynucených chyb a za 33 minut nadělila Bouzkové 'kanára'.



V rozhodujícím setu za stavu 3-4 Bouzková ztratila servis a soupeřka si vypracovala při svém podání tři mečboly. Ve dvou případech ale udělala dvojchybu a česká tenistka ji znovu brejkla. Když pak Alexandrovová nevyužila ani čtvrtý mečbol při servisu Bouzkové, mrštila vzteky raketou.



Za stavu 5-5 neproměnila česká hráčka dva brejkboly a Alexandrovová v důležité chvíli podání uhájila. Při servisu Bouzkové jí pak pomohla za stavu 30-15 páska a Alexandrovová tentokrát další mečbol zužitkovala. Po kvalifikaci v Praze před sedmi lety porazila Bouzkovou opět ve třech setech.



"Vyhrát takový zápas fakt chutná. Ona (Bouzková) byla po celém dvorci a zabít proti ní balon bylo hrozně těžké. Musím si odpočinout před dalším zápasem," řekla v televizním rozhovoru Alexandrovová, která je v žebříčku o 32 příček výše než Bouzková.



Její další soupeřkou bude Američanka Amanda Anisimovová, která porazila 6-1 6-4 dvojnásobnou šampionku a bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou.



Ve vítězném tažení pokračuje Rumunka Simona Halepová. Po výhře nad světovou dvojkou a domácí favoritkou Paulou Badosaovou vyřadila ve třetím kole čtrnáctou nasazenou americkou naději Cori Gauffovou 6-4 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3-0. .







Madridská šampionka z let 2016 a 2017 a bývalá světová jednička Halepová, jíž aktuálně v pořadí WTA patří 21. příčka, se o semifinále utká s turnajovou osmičkou Ons Džabúrovou (h2h 2-1).



Tuniská tenistka, která je nejvýše nasazenou hráčkou stále ve hře, zdolala v duelu přerušeném deštěm olympijskou vítězku Belindu Bencicovou 6-2 3-6 6-3. Švýcarce oplatila porážku z nedávného finále v Charlestonu. Bencicová prohrála na antuce po osmi zápasech a poprvé v této sezoně.