Bouzková se nechce spoléhat jen na tenis, ve Spojených státech si udělala bakalářský titul

"Jsem šťastná, že jsem tu cestu podnikla. Celý den jsem strávila v kampusu, pak jsme měli promoci. Potkala jsem pět set dalších studentů. Taky bylo fajn vidět profesory, naživo jsem je nikdy nepotkala, teď jsme měli možnost si trochu promluvit," řekla Bouzková, která vystudovala obchod se zaměřením na sportovní marketing a management online, proto s profesory nepřišla do přímého kontaktu.

"Na jeden den jsem se se vším všudy cítila jako stoprocentní studentka," uvedla. Velký den si užila s rodinou. "Bylo to pro nás všechny super. Trochu šílený výlet, ale důležitá věc."

Promoci dala přednost před kvalifikací antukového turnaje v Římě. "Rozhodnutí pro mě bylo celkem lehké, promoce je jednou za život," prohlásila a dodala: "Šaty jsem si koupila už minulý rok, takže jsem věděla, že pojedu. Jen se mi ulevilo, že se to nekrylo s grandslamem, to nevím, co bych dělala. Jsem ráda, že to vyšlo. Snad budu moct v Římě hrát v příštích letech."

Školu vystudovala, aby se nemusela spoléhat jen na tenis. "Abych měla něco, co by se mi hodilo po kariéře. Přiučila jsem se něco nového, mám větší rozhled. A taky mě to bavilo," uvedla 69. hráčka světového žebříčku WTA, která na okruhu vydělal před dva miliony dolarů. Nově by mohla při tenisu používat titul u jména. "To bych tak nehrotila, ale teoreticky by to šlo," podotkla s úsměvem.

Indiana University East spolupracuje s organizací WTA a podobně jako Bouzková zde studovaly například Američanka Venus Williamsová nebo Kanaďanka Leylah Fernandezová.