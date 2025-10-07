Bouzková se o obrovské překvapení nepostarala. Se Šwiatekovou utrpěla debakl

DNES, 14:36
WTA WUHAN - Marie Bouzková (27) ve druhém kole turnaje WTA 1000 ve Wuhanu nepřekvapila a jasně prohrála 1:6, 1:6 se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou (24). Nenapodobila tak dnešní výhry Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Vítězka letošního Wimbledonu v dalším zápase vyzve lepší z duelu mezi Belindou Bencicovou a Elise Mertensovou.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Swiatek Iga
Marie Bouzková ve Wuhanu Igu Šwiatekovou nepřekvapila (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Bouzková – Šwiateková 1:6, 1:6

Bouzková ve Wuhanu na agresivně hrající Šwiatekovou od začátku nestačila a nestíhala její nátlakovou hru. Dvakrát v řadě neudržela podání a na výsledkovou tabuli se dostala až po páté hře, ve které Polce sebrala podání. Na další výrazné komplikace se už ale nezmohla. Brejk nepotvrdila, prohrála dvě hry přes shodu a úvodní sadu jasně ztratila.

I ve druhém dějství byla Češka jasně horší hráčkou. Podání ztratila hned v úvodní hře a znovu v pátém gamu. K šanci při servisu Polky se tentokrát nedostala. Své zdejší maximum tak Bouzková nevylepšila. Ve druhém kole zde skončila i při svém debutu v roce 2019 a loni vypadle hned po úvodním vystoupení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzková se Šwiatekovou neuhrála set ani na druhý pokus. Loni ve třetím kole na Polky oblíbeném French Open uhrála šest her. Tentokrát se i přes rychlejší povrch jednalo o podstatně jednoznačnější záležitost. Právě v těchto podmínkách se letos Šwiateková zlepšila. Dokázala prorazit na trávě, když vyhrála Wimbledon a ve druhé polovině sezony přidala i dva tituly z tvrdých povrchů, když kralovala v Cincinnati a nedávno v Soulu.

Ve Wuhanu startuje vůbec poprvé a pokusí se zde stáhnout náskok světové jedničky Aryny Sabalenkové, která je zde neporaženou trojnásobnou šampionkou a obhájkyní titulu. V dalším zápase se vyzve lepší z duelu mezi Belindou Bencicovou a Elise Mertensovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
8
pamppampalini
07.10.2025 16:04
asi tak!
Reagovat
com
07.10.2025 15:52
Míšo zablejem si?
Reagovat
PTP
07.10.2025 15:02
Zavři oči smutný,moje milá Máňo,
já jsem tě měl holka, doopravdy rád,
že jsi krysařila, máš tedˇ dokonáno,
parta chce bejt jistá, tak jdi spát!
Reagovat
frenkie57
07.10.2025 14:39
Marie čoveče, uhrát s Kolenovrtkou Robotí jenom dva gemy. To tě misa rozhodně nepochválí.
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.10.2025 14:41
Proti Ize "Bez kanáru ani ránu" Swiatek to ještě jde...
Reagovat
frenkie57
07.10.2025 14:44
Tak jasně, mohli tam být v obou setech nuly, to je fakt.
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.10.2025 15:11
Reagovat
HAJ
07.10.2025 15:16
Mohly, ale nebyly. Proti Ize, když není vykolejená, se hraje špatně, pokud nemá protivnice alespoň špičkový servis. A tak si z toho Maruš nic nedělej a vyhlížej lepší zítřky.
Reagovat

