Bouzková se o obrovské překvapení nepostarala. Se Šwiatekovou utrpěla debakl
Bouzková – Šwiateková 1:6, 1:6
Bouzková ve Wuhanu na agresivně hrající Šwiatekovou od začátku nestačila a nestíhala její nátlakovou hru. Dvakrát v řadě neudržela podání a na výsledkovou tabuli se dostala až po páté hře, ve které Polce sebrala podání. Na další výrazné komplikace se už ale nezmohla. Brejk nepotvrdila, prohrála dvě hry přes shodu a úvodní sadu jasně ztratila.
I ve druhém dějství byla Češka jasně horší hráčkou. Podání ztratila hned v úvodní hře a znovu v pátém gamu. K šanci při servisu Polky se tentokrát nedostala. Své zdejší maximum tak Bouzková nevylepšila. Ve druhém kole zde skončila i při svém debutu v roce 2019 a loni vypadle hned po úvodním vystoupení.
Bouzková se Šwiatekovou neuhrála set ani na druhý pokus. Loni ve třetím kole na Polky oblíbeném French Open uhrála šest her. Tentokrát se i přes rychlejší povrch jednalo o podstatně jednoznačnější záležitost. Právě v těchto podmínkách se letos Šwiateková zlepšila. Dokázala prorazit na trávě, když vyhrála Wimbledon a ve druhé polovině sezony přidala i dva tituly z tvrdých povrchů, když kralovala v Cincinnati a nedávno v Soulu.
Ve Wuhanu startuje vůbec poprvé a pokusí se zde stáhnout náskok světové jedničky Aryny Sabalenkové, která je zde neporaženou trojnásobnou šampionkou a obhájkyní titulu. V dalším zápase se vyzve lepší z duelu mezi Belindou Bencicovou a Elise Mertensovou.
