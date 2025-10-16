Bouzková se po skvělém prvním setu trápila. Nepomohlo jí ani odvrácení mečbolů a po bitvě padla
Bouzková – Golubicová 6:1, 2:6, 6:7
Začátek utkání byl ve znamení ztracených servisů, tuto sérii po třech hrách přerušila Bouzková a do konce setu už žádné další zaváhaní nepředvedla. Naopak i při podání Golubicové jasně dominovala a dostala se do vedení 5:1. V dlouhé sedmé hře proměnila třetí brejkbol a zároveň setbol a po 34 minutách se ujala vedení.
Ve druhém setu Češka povolila, a naopak Golubicová se herně zvedla. Hned v úvodním gamu musela Bouzková odvracet brejkbol a druhý Švýcarce nabídla v páté hře, tentokrát už úspěšná nebyla a podruhé v zápase přišla o servis. Od té chvíle do konce dějství neuhrála už ani game.
Na začátku třetího dějství se Bouzková opět dostala do hry a získala servis soupeřky. Brejk však potvrdit nedokázala. I rozhodující dějství přineslo mnoho ztracených servisů a česká hráčka se během něho výrazně trápila, přesto nepřestávala bojovat. Odvrátila dva mečboly a sadu dotáhla do tie-breaku. Ve zkrácené hře se držela pouze do stavu 2:2, vyhrála jediný bod na podání a po dvou hodinách a 47 minutách padla, přestože vyhrála o jeden míček více než soupeřka.
Na Češce bylo patrné, že jí v dlouhé bitvě docházely síly a nebyla fyzicky tak dobře připravená jako Švýcarka. Hrou by na soupeřku totiž rozhodně měla. Obě hráčky měly v zápase mizerná čísla na servisu, kterým si ani jedna nedokázala pomáhat.
Bouzková tak nepotvrdila roli favoritky a s neoblíbenou soupeřkou prohrála třetí z šesti utkání. Přitom na obou předchozích čínských turnajích hrála solidně a skončila až na některé z členek TOP 10. V osmifinále tisícovky v Pekingu nestačila na Jasmine Paoliniovou a ve Wuhanu uhrála pouhé dva gamy s Igou Šwiatekovou.
