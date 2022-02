Bouzková v Guadalajaře přetlačila Doiovou, debutantka Brenda Fruhvirtová proti Stephensové nepřekvapila

WTA GUADALAJARA - Marie Bouzková na oblíbené mexické půdě úspěšně vstoupila do turnaje WTA v Guadalajaře. Obhájkyně semifinále a finalistka z roku 2019, kdy se konal podnik WTA 125k, odstartovala vydřeným obratem proti Japonce Misaki Doiové. Naopak neuspěla 14letá kvalifikantka Brenda Fruhvirtová, jež při své premiéře na podniku WTA nepřekvapila proti bývalé světové trojce Sloane Stephensové.

Marie Bouzková v oblíbeném Mexiku dosáhla už řady milníků. Připsala si debut na okruhu WTA (Acapulco 2015), poprvé prošla kvalifikací podniku WTA (Monterrey 2018), poprvé se dostala do finále akce WTA 125k (Guadalajara 2019), zahrála si své první finále na hlavním okruhu WTA (Monterrey 2020) či vyhrála první dva turnaje ITF W25 (Cuernavaco 2016 a v Irapuato 2018).



Tento týden potřetí startuje v Guadalajaře a za obhajobou semifinále z loňského podniku WTA 250 vstoupila vydřenou výhrou nad Misaki Doiovou. Sedmou nasazenou Japonku zdolala navzdory sedmi ztraceným servisům po 2 hodinách a 39 minutách hry 4-6 7-5 6-4 a oplatila jí porážku z loňského Chicaga.



23letá Češka prohrála 4-6 a 4-5, ale servis si v klíčovém okamžiku podržela a ziskem tří gamů v řadě si vynutila třetí dějství. V něm dvakrát neudržela výhodu brejku, od stavu 4-4 ale vyhrála 8 z 9 výměn a zápas ukončila čistou hrou při svém podání.



O čtvrtfinále si 96. hráčka žebříčku Bouzková zahraje se svou vrstevnicí Luciou Bronzettiovou (h2h 0-0). Italská kvalifikantka zdolala 6-7 6-3 6-3 na divokou kartu startující Američanku Katy McNallyovou.



Úspěšná juniorka Brenda Fruhvirtová v první polovině února vyhrála během dvou týdnů dvakrát antukový turnaj ITF W25 v argentinském Tucumánu a získala první dva tituly mezi ženami. Možná i díky tomu se v pouhých 14 letech dočkala divoké karty do kvalifikace turnaje WTA a svou premiéru v Guadalajaře zvládla.



Po dvou výhrách - nad bývalou světovou pětkou a finalistkou French Open Italkou Saru Erraniovou a Švýcarkou Leonií Kungovou - si rovnou odbyla také debut v hlavní soutěži, proti vítězce US Open z roku 2017 Sloane Stephensové už ale nepřekvapila.



14letá Češka hned na začátku nevyužila dva brejkboly na 2-0 a k dalším šancím na brejk se už nedostala. 28leté Američance, bývalé světové trojce a aktuálně 57. hráčce světa, nakonec po hodině hry podlehla snadno 2-6 2-6.



Stephensová, jež se na Nový rok vdala, v teprve druhém letošním zápase zaznamenala první výhru od začátku loňského října. O první čtvrtfinále od května 2021 si zahraje se Španělkou Rebekou Masárovou, nebo Francouzkou Chloé Paquetovou.



Ze hry venku už je druhá nasazená Madison Keysová. 27letá Američanka, jež v lednu triumfovala v Adelaide a na Australian Open prohrála až v semifinále s Ashleigh Bartyovou, v Mexiku nečekaně podlehla v utkání prvního kola 4-6 6-1 1-6 Francouzce Harmony Tanové.



Nejvýše nasazenou je vítězka loňského US Open Britka Emma Raducanuová, titul obhajuje z pozice nasazené trojky Španělka Sara Sorribesová.