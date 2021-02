Bouzková v maratónu udolala Andreescuovou a je podruhé ve finále! O první titul si zahraje s Kasatkinovou

Marie Bouzková letos hraje zatím jen v Melbourne, kde odehrála devět zápasů a prohrála pouze dva z nich proti hráčkám Top 10 Ashleigh Bartyové a Elině Svitolinové.



Sedmé vítězství v roce 2021 zaznamenala dvaadvacetiletá Češka v dnešním semifinále podniku WTA 250 proti Biance Andreescuové. O dva roky mladší Kanaďanku udolala po 3 hodinách boje 6-7 6-2 7-5, byť ve třetím setu prohrávala 1-4 a za stavu 4-5 čelila dvěma mečbolům.



Vítězka předloňského US Open ale pokaždé udělala nevynucenou chybu a Bouzková mohla dokonat obrat. Po brejku na 6-5 ještě čelila brejkbolu, ale v dlouhé výměně se ubránila a s proměněním hned prvního mečbolu jí soupeřka pomohla returnem za základní čáru.



Bouzková porazila Andreescuovou, jež hrála teprve druhý turnaj po více než roční pauze zaviněné zraněním kolena, na třetí pokus po dvou antukových porážkách z roku 2019. Hráčku Top 10 porazila počtvrté v kariéře, v minulosti zaskočila také Sloane Stephensovou, Simonu Halepovou a Elinu Svitolinovou (poslední dvě soupeřky vzdaly).



Do finále turnaje WTA postoupila 50. hráčka světa Bouzková podruhé v kariéře. Poprvé v něm loni v březnu v mexickém Monterrey nestačila na turnajovou jedničku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.



V Melbourne bude její poslední soupeřkou 75. hráčka žebříčku Darja Kasatkinová. Jediný vzájemný duel loni v říjnu v kvalifikaci halového turnaje v Ostravě vyhrála ve třech setech o rok starší Ruska.



Bývalá světová desítka Kasatkinová dnes zdolala 6-2 6-7 6-1 osmou nasazenou Američanku Daniellu Collinsovou a do finále postoupila pošesté v kariéře. To poslední před třemi lety na domácí půdě v Moskvě proměnila v druhý triumf, poprvé zvítězila v Charlestonu 2017.

• WTA 250 MELBOURNE•

Austrálie, tv. povrch, 235.238 dolarů

čtvrteční výsledky (18. 02. 2021) • Dvouhra - semifinále • Bouzková (13-ČR) - Andreescuová (2-Kan.) 6-7(9) 6-2 7-5 Kasatkinová (Rus.) - Collinsová (8-USA) 6-2 6-7(6) 6-1