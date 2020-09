Bradyová na US Open pokračuje ve fenomenální formě, set nepustila ani Putincevové a je v semifinále

US OPEN - Jennifer Bradyová na domácím US Open pokračuje v životní formě a bez ztráty setu se dostala už do semifinále. Pětadvacetiletá Američanka, která po restartu sezony na domácím turnaji v Lexingtonu slavila premiérový triumf na hlavním okruhu, dnes na centrálním dvorci Arthura Ashe ve svém prvním grandslamovém čtvrtfinále přejela Julii Putincevovou. O postup do finále se utká s předloňskou vítězkou Naomi Ósakaovou, nebo krajankou Shelby Rogersovou.