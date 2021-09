Britové by podle Murrayho měli využít triumf Raducanuové, radit jí nehodlá

Britové by podle bývalé světové jedničky Andyho Murrayho měli naplno využít nečekaný triumf Emmy Raducanuové na US Open a zpřístupnit tenis širším vrstvám, aby příště nemuseli na grandslamový titul čekat tak dlouho. Zároveň uvedl, že osmnáctileté naději nehodlá dávat žádné rady, pokud ho o to sama nepožádá.