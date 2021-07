Bronzettiová je i na druhém turnaji WTA ve čtvrtfinále. Týden po Lausanne se prosazuje v Palermu

Lucia Bronzettiová si teprve letos v květnu zahrála díky divokým kartám poprvé v kvalifikaci turnaje WTA. V Římě ani v Parmě neuspěla, premiérovou výhru v hlavní soutěži si připsala až na třetí pokus minulý týden v Lausanne.



Ve Švýcarsku se dostala do čtvrtfinále a nyní po týdnu výsledek zopakovala i na domácí antuce v Palermu. 22letá Italka smetla pátou nasazenou Bulharku Viktoriy Tomovovou i Američanku Grace Minovou, s nimiž ztratila dohromady jen devět gamů.



Bronzettiová, jež si letos zahrála už pětkrát ve finále podniků ITF a dvě z nich přetavila v triumf, začínala sezonu jako 340. hráčka světa. Aktuálně figuruje na 190. místě žebříčku WTA a posun o dalších zhruba dvacet míst si již zajistila na Sicílii.

