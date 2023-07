Brooksby nesmí hrát, zmeškal tři dopingové kontroly. Byl jsem tam, kde jsem měl být, brání se

Dvaadvacetiletý Brooksby suspendaci přijal, provinění však odmítl a okamžitě se odvolal. Jednu z kontrol měl zmeškat dva dny před startem loňského turnaje v Hertogenboschi.

"V době, kdy mělo ke kontrole dojít, jsem byl na pokoji v oficiálním turnajovém hotelu. Byl jsem tam, kde jsem řekl, že v daný čas budu," uvedl Brooksby, který nehrál od lednového Australian Open, po němž se podrobil dvěma operacím zápěstí.

"Vzhledem k tomu, jak často cestují, je pro tenisty obtížné upřesnit, kde v danou dobu budou. Navíc nebyl obviněn z užívání zakázaných látek, takže věříme, že všechno dopadne dobře," přidal Howard Jacobs, právník aktuálně 101. hráče žebříčku.

