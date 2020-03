Bulharka Pironkovová se po tříleté mateřské pauze připravuje na comeback

Bulharská tenistka Cvetana Pironkovová se po mateřské pauze vrátí na kurty. Semifinalistka Wimbledonu z roku 2010 a nejvýše 31. hráčka světa byla mimo tenisové dění téměř tři roky, poté co se v dubnu 2018 stala matkou syna. Poslední zápas sehrála ve Wimbledonu 2017, comeback chystá ve 32 letech.

"Tři měsíce intenzivně trénuji, abych mohla znovu profesionálně hrát," oznámila historicky nejvýše v žebříčku postavená Bulharka na sociálních sítích. "Nebylo to snadné rozhodnutí, ta výzva je velká a musím vzít v úvahu spoustu okolností. Ale mám plnou podporu rodiny," dodala rodačka z Plovdivu.

V předchozí kariéře vyhrála jeden turnaj WTA (v Sydney 2014). Na grandslamech byla jejím největším úspěchem semifinálová účast ve Wimbledonu 2010. Tehdy ji do finále proti pozdější vítězce Sereně Williamsové nepustila ruská tenistka Věra Zvonarevová. Rok nato hrála Pironkovová v All England Clubu ještě čtvrtfinále, do stejné fáze se dostala také v roce 2016 na French Open.