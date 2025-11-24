Byli jsme blízko, řekl po finálové porážce v DC Ferrer. Stejný tým chce vidět i v dalších letech

Španělský kapitán David Ferrer (43) i přes finálovou porážku v Davis Cupu proti Itálii byl na svůj tým hrdý. Jaume Munarovi (28), Pablu Carreňovi (34), Pedru Martínezovi (28) a Marcelu Granollersovi (39) vyjádřil plnou důvěru pro budoucí ročníky. "Bavilo mě sledovat, jak se navzájem podporují a čím dál víc si věří. Pro mě jako kapitána to bylo úžasné," hodnotil pozitivně.
Španělský daviscupový tým (@ Felice Calabro'/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia)

S hlavou vztyčenou a s nesmírnou hrdostí na to, čeho dosáhli. Takto se Španělsko rozloučilo s finálovým turnajem Davis Cupu v Boloni, kde prožili nezapomenutelné zážitky, i když jim poslední třešnička na dortu nakonec unikla. Historicky sedmý triumf nakonec nevybojovali a museli se sklonit před Itálií, která týmovou soutěž ovládla potřetí v řadě.

Spokojený byl i kapitán Ferrer, který po porážce vyzdvihl všechny členy týmu. "Práce s nimi pro mě byla potěšením a ctí. Skvěle jsem se celý týden bavil a užil jsem si to. Bavilo mě sledovat, jak se navzájem podporují a čím dál víc si věří. Pro mě jako kapitána to bylo úžasné," hodnotil pozitivně.

Tento rok skvěle hrající Munar, bývalý člen TOP 10 Carreňo, hrdina zářijové kvalifikace Martínez a letošní dvojnásobný grandslamový šampion Granollers si již zajistili místo v historii španělského tenisu. A i přes to, že po odstoupení Carlose Alcaraze, nebyli považováni za favority, zvládli se naprosto skvělým způsobem dostat přes Česko a Německo až do finále.

"Není to žádná katastrofa. Být tak blízko sedmému triumfu v DC je pro naši zemi skvělé. Nakonec je to jen sport a musíme to přijmout," pokračoval s hodnocením Ferrer, který by rád viděl všechny tyto čtyři hráče bojovat za svou zem i v dalších ročnících. Španělé získali salátovou mísu naposledy před šesti lety v roce 2019. Tehdy byl u triumfu ještě legendární Rafael Nadal, který svým krajanům nezapomněl pogratulovat. Od té doby se jim vůbec nedařilo. V letech 2020 až 2024 ani jednou neprošli přes čtvrtfinále.

U posledního triumfu byl i Granollers, který se letos postaral o dva klíčové body ve čtyřhře. I elitní deblista měl pro své spoluhráče slova chvály. "Bojovali jsme o každý bod od prvního do posledního dne. Můžeme odejít s hlavou vztyčenou. Byli jsme tým, a to je to, co bychom si měli odnést."

Poražení finalisté taktéž zmínili, že Italům pomohla domácí atmosféra, která je hnala kupředu. "Jsem si jistý, že kdybychom tento zápas hráli ve Španělsku, Jaume (Munar) by určitě vyhrál, protože to bylo velmi těsné a napínavé. Cobollimu pomohla podpora publika," vzpomínal na nedělní duel týmových jedniček Carreňo.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
24.11.2025 13:53
Že by chtěl David stejný tým i příště pochybuji a podle článku to ani neřekl...

Jinak, Španěly jsme měli porazit už my, kdyby... neselhal Jirka v singlu a Kuba v deblu. Jena L.S. mám rád, ale pro toho zřejmě DC není vhodná soutěž. Německý debl si asi taky vybral slabší den (neviděl jsem).

A podle prosté logiky se má hrát od skupin až po SF systémem doma/venku a finále samozřejmě na neutrální půdě.
Reagovat

