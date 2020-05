Bývalá hráčka Top 20 Rezaiová: Pod vedením Mouratogloua jsem se cítila jako ve vězení

Rezaiová začala s Mouratoglouem spolupracovat po triumfu na Turnaji šampionek v Indonésii. Aktuálně 33letá Francouzka byla jedním z největších talentů. Na grandslamech se poprvé objevila na French Open 2005, kdy jí bylo 18 let, o rok později dosáhla postupem do osmifinále US Open svého grandslamového maxima. Během vzestupu žebříčkem se rozhodla angažovat momentálního kouče Sereny Williamsové.

"Na Bali jsem si myslela, že je všechno tak, jak má být. Říkala jsem si, že na sebe nemusím vyvíjet tlak, že dokážu předvést svůj nejlepší tenis i proti těm nejlepším. Čím lépe jsem se cítila na kurtu, tím jsem byla mimo něj šťastnější. Na Turnaj šampionek jsem pozvala i svého kamaráda Patricka a užili jsme si to. Turnaj jsem vyhrála a začali jsme spolupracovat."

A právě spolupráce zapříčinila problémy Rezaiové, hlavně v soukromí. Ze začátku vše fungovalo skvěle, ale Mouratoglou se dle ní vůbec nezajímal o její duševní pohodu.

"Patrick mi jasně nastavil, jak mám trénovat. S tátou jsem třeba trénovala osm hodin denně, Patrick je ovšem větší profesionál a jasně mi stanovil, že teď budu hodinu cvičit, pak si dám hodinovou masáž... navíc mě dostal na kvalitní kurty, sehnal mi tréninkové partnery, zázemí. Můj otec byl silná osobnost. Někdy byl až majetnický, chtěl mě za každou cenu chránit. Uvědomila jsem si, že Patrick se někdy snažil situaci uklidnit."

"Problém je, že Patrick je typ člověka, který nepřijme zodpovědnost. Prostě mě tlačil, abych se rodičům postavila, chtěl nade mnou mít naprostou kontrolu. Chce vidět výsledky a je mu jedno, jak jich dosáhne, vůbec ho nezajímala moje minulost nebo výchova."

Na kurtu ale výsledky pod Mouratoglouem opravdu měla, přestože si to vybíralo svou daň jinde. V roce 2010 v Madridu porazila cestou za svým nejcennějším titulem Justine Heninovou, Jelenu Jankovičovou a Venus Williamsovou. Rezaiová se svěřila, že během turnaje cítila obrovský tlak, že musí uspět. Svou tehdejší rutinu přirovnala k pobytu ve vězení.

"Neřekla bych, že je Patrick skvělým koučem, spíše skvělým podnikatelem. Ví, jak hrát a umí věci analyzovat, poradí správnou taktiku. Jenže když zajdu do detailů... V Madridu jsem byla pod neskutečným tlakem. Nemohla jsem se ani na chvíli uvolnit, nemohla jsem zvednout telefon, použít kreditní kartu, prostě nic. Bylo to jak ve vězení. Vstávala jsem v šest ráno, pak jsem hodinu nebo dvě musela běhat, poté nějaký kondiční trénink a pak teprve ostrý trénink, bylo toho moc."

"Můj otec na mě hodně tlačil a myslel si, že když na mě bude tlačit o trochu více, tak budu lepší hráčkou. Je pravda, že to fungovalo, ale pak přijde čas, kdy už to nezvládáte. Proto má spolupráce s Patrickem trvala jen něco přes rok. Lidé v mém okolí mi říkali, že už to nedávám, ale když jsem mu to řekla, tak mi odpověděl, že ho to nezajímá," uvedla vítězka čtyř turnajů WTA a bývalá světová patnáctka, která od roku 2013 odehrála jen 31 soutěžních zápasů a marně se snažila o návrat.

Mouratoglou je dlouhodobým trenérem Sereny Williamsové, kromě ní a Rezaiové vedl například Grigora Dimitrova, Jérémyho Chardyho, Marcose Baghdatise a Stefanose Tsitsipase. Na okraji francouzského Nice má svou vlastní tenisovou akademii.