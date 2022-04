Bývalá nejlepší deblistka světa Peschkeová v 46 letech ukončila kariéru

"Poslední zápas kariéry na okruhu WTA pro Květu Peschke. Na turnaji v Charlestonu se po 29 letech rozloučila s profesionálním ženským okruhem, na kterém získala neuvěřitelných 36 deblových titulů. Byla také u počátků české zlaté éry Billie Jean King Cupu. Děkujeme, Květo," napsal tým, kterému Peschkeová v roce 2011 pomohla k prvenství v tehdejším Fed Cupu, poté co s Lucií Hradeckou vyhrály rozhodující čtyřhru ve finálovém souboji s Ruskem.

Peschkeová debutovala na WTA Tour v roce 1993. Poslední z 36 deblových titulů v kariéře získala vloni v Chicagu po boku Němky Andrey Petkovicové. Stalo se tak téměř 23 let od prvního turnajového triumfu v roce 1998 v Sopotech. Ve stejném roce předtím Peschkeová také vyhrála svůj jediný titul ve dvouhře, zvítězila tehdy v Makarské. Jejím maximem v singlovém žebříčku bylo 26. místo v roce 2005.

Životní úspěch ve Wimbledonu vybojovala společně se Slovinkou Katarinou Srebotnikovou a triumf ji tehdy vynesl do čela světového žebříčku. Společně byly o rok dříve také ve finále French Open, na londýnské trávě si rodačka z Bílovce zopakovala finálovou účast ještě v roce 2018 s Nicole Melicharovou z USA. Tenkrát je porazily Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Třikrát Peschkeovou dělila jediná výhra od grandslamového titulu v mixu. Pokaždé to bylo na US Open a v prvním případě ji s Martinem Dammem zastavili až Martina Navrátilová s Bobem Bryanem. Tři neúspěšná deblová finále odehrála také na Turnaji mistryň.

Special moment tonight @CharlestonOpen - Kveta Peschke, after 30+ years in pro tennis, has played her last WTA match.



2011 Wimbledon champ, world No1 doubles ranking and 36 titles Made the SFs of every major in both doubles and mixed!



Turned pro in 1993. Legendary! pic.twitter.com/NbRosJ4tHx