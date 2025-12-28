Bývalý Federerův kouč o Djokovičovi: Grandslam? Moje srdce říká ano, ale rozum ne
Djokovič má už dva roky na kontě 24 grandslamových titulů. Poslední triumf slavil na US Open 2023, kde ve finále porazil Daniila Medveděva. Do finále se naposledy probojoval ve Wimbledonu 2024, kde však nestačil na Carlose Alcaraze.
Právě Alcaraz spolu s Jannikem Sinnerem v posledních dvou sezonách ovládli grandslamovou scénu, když si mezi sebe rozdělili osm titulů a letos se utkali ve třech po sobě jdoucích finále na Roland Garros, ve Wimbledonu a na US Open.
Djokovič, který se dělí o rekord v počtu grandslamových titulů s Margaret Courtovou, se letos dostal do semifinále všech čtyř turnajů velké čtyřky. Ve třech případech ale jeho cestu zastavil právě Alcaraz nebo Sinner. V květnu navíc Srb oslaví 39. narozeniny a podle expertů už věk hraje významnou roli.
Paul Annacone upozorňuje především na náročnost pětisetových zápasů. "Moje srdce říká ano, ale rozum ne. Myslím, že je to čím dál těžší," uvedl. Podle něj by cesta za 25. titulem vyžadovala sedm vítězství v zápasech na tři vítězné sety proti špičkovým soupeřům, což považuje za velmi náročný úkol. Zároveň ale dodává, že sázet proti Djokovičovi je vždy riskantní, protože výjimeční hráči se často vymykají pravidlům.
Skeptická je i Coco Vandewegheová. Podle ní bude mít Djokovič na grandslamech problém překonat dominanci Alcaraze a Sinnera, zejména ve formátu na tři vítězné sety. "Nerad sázím proti Novakovi, ale musím říct ne. Jejich dominance je prostě příliš silná," uvedla. Připomněla také, že Djokovič v letošní sezoně prohrál tři ze čtyř semifinále právě s těmito dvěma rivaly.
Otázka, zda se Djokovič ještě dokáže prosadit proti nové generaci a zapsat se do historie ziskem 25. grandslamového titulu, tak zůstává otevřená. Podle odborníků však stojí před jednou z nejtěžších výzev své kariéry.
