Federera jsem chtěl psychicky zničit, na Djokoviče jsem těžko hledal zbraň, vzpomíná Nadal
Bez neustálého cestování a stresu, především po boku své rodiny – tak v současné době vypadá život legendárního Nadala. A zásadní změny ve svém životě čtrnáctinásobný šampion French Open nelituje.
"Rozhodně nežiju vzpomínkami na to, jaká byla moje tenisová kariéra. Jasně, navždy už ve mně zůstane vše, co jsem na kurtech zažil, ale určitě na mě nepadá žádná nostalgie. Myšlenky na tenis mám vlastně především, když jsem ve své akademii," říkal Rafa.
O konci své kariéry mluví především jako o rozhodnutí, které přišlo ve správný čas. "Raketu jsem od té doby vzal do ruky jen párkrát. Hlavně při sparingu ve své akademii. Chci pomoci svým svěřencům, rozhodně to není proto, abych zavzpomínal na svou kariéru," pokračuje.
Stranou nemohla zůstat otázka na zápasy s jeho největšími rivaly Federerem a Djokovičem. "U Rogera to bylo jasné. Hrát mu vysoké míče na bekhend a snažit se ho tlačit co nejvíce na jeho pravou stranu, chtěl jsem ho psychicky unavit, zničit. U Noleho to bylo už jiné, těžko jsem na něj hledal nějaký herní vzorec. Tam šlo většinou o fyzickou stránku, a čím jsem byl starší, tím větší roli to hrálo."
Španěl také uvedl, že později v kariéře zjistil, že je snazší čelit Djokovičovi na antuce nebo trávě než na tvrdém povrchu. S Federerem ukončil vzájemnou bilanci pozitivním výsledkem 24:16, se srbskou superstar pak lehce negativní 29:31.
V rozhovoru se dotkl i možného budoucího působení v roli kapitána Davis Cupu, přičemž trenérskou dráhu na plný úvazek zatím neplánuje. "Být kapitánem Davis Cupu? Proč ne? Mohla by to být zábava," uvedl. Nadal současně odmítá politickou dráhu, kterou by podle něj neměl mnoho možností úspěšně zvládnout.
A jak hodnotí svou kariéru? "Měl jsem velmi dlouhou kariéru a byl jsem velmi šťastný. Když si pomyslím, že jsem vyhrál čtrnáctkrát Roland Garros, je to nesmírně těžké. Nebo tolik let v top 10 s tolika zraněními – jsem na tento rekord velmi hrdý," uzavřel španělský šampion.
