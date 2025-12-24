Djokovič pokořil magickou stovku, ale pořád zaostává. Neskutečnou sérií však rekord zbořil

V roce 2025 se několikrát přepisovala historie mužského i ženského tenisu. A proto si pojďme před novou sezonou připomenout nejlepší letošní statistiky. Těch bude celkem pět a seznam znovu po roce sestavil web Tennis.com. Dnes se podíváme na další rekord Novaka Djokoviče (38) a jeho pokoření magické hranice 100 titulů.
Novak Djokovič získal v Ženevě jubilejní 100. titul (© VALENTIN FLAURAUD / AFP)

Těsně před French Open zapsal Djokovič své jméno ještě hlouběji do tenisové historie. Na menší antukové akci ATP 250 v Ženevě totiž pokořil magickou hranici stovky titulů, když ve finálové bitvě udolal 5:7, 7:6, 7:6 Huberta Hurkacze.

Nejúspěšnější hráč všech dob se tak stal teprve třetím tenistou v open éře, který dosáhl na trojciferný počet trofejí. V této statistice se přidal k Jimmymu Connorsovi (109) a Rogerovi Federerovi (103), za nimiž pořád zaostává.

Triumf v Ženevě mu ale přece jen jedno prvenství vynesl. Jako první v otevřené éře tenisu totiž získal ve 20 různých sezonách alespoň jeden titul, což nikdo jiný nedokázal. Djokovič to dokonce zvládl jako sérii (v letech 2006-25).

Předtím se dělil o první místo s bývalým rivalem Rafaelem Nadalem. Španěl zapsal takový úspěch 19krát a rovněž v jeho případě to byla šňůra. Jednalo se o sezony 2004 až 2022.

Djokovič navíc v 19 z těchto 20 sezon posbíral alespoň dvě trofeje, včetně té první v roce 2006 (Amersfoort a Méty) a té poslední (Ženeva a Atény). Ve 13 těchto sezonách získal minimálně jeden grandslamový vavřín.

Počet triumfů Djokoviče v jednotlivých sezonách:
2006: 2
2007: 5
2008: 4 (jeden grandslam)
2009: 5
2010: 2
2011: 10 (tři grandslamy)
2012: 6 (jeden grandslam)
2013: 7 (jeden grandslam)
2014: 7 (jeden grandslam)
2015: 11 (tři grandslamy)
2016: 7 (dva grandslamy)
2017: 2
2018: 4 (dva grandslamy)
2019: 5 (dva grandslamy)
2020: 4 (jeden grandslam)
2021: 5 (tři grandslamy)
2022: 5 (jeden grandslam)
2023: 7 (tři grandslamy)
2024: 1
2025: 2

 

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
