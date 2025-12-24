Djokovič pokořil magickou stovku, ale pořád zaostává. Neskutečnou sérií však rekord zbořil
Těsně před French Open zapsal Djokovič své jméno ještě hlouběji do tenisové historie. Na menší antukové akci ATP 250 v Ženevě totiž pokořil magickou hranici stovky titulů, když ve finálové bitvě udolal 5:7, 7:6, 7:6 Huberta Hurkacze.
Nejúspěšnější hráč všech dob se tak stal teprve třetím tenistou v open éře, který dosáhl na trojciferný počet trofejí. V této statistice se přidal k Jimmymu Connorsovi (109) a Rogerovi Federerovi (103), za nimiž pořád zaostává.
Triumf v Ženevě mu ale přece jen jedno prvenství vynesl. Jako první v otevřené éře tenisu totiž získal ve 20 různých sezonách alespoň jeden titul, což nikdo jiný nedokázal. Djokovič to dokonce zvládl jako sérii (v letech 2006-25).
Předtím se dělil o první místo s bývalým rivalem Rafaelem Nadalem. Španěl zapsal takový úspěch 19krát a rovněž v jeho případě to byla šňůra. Jednalo se o sezony 2004 až 2022.
Djokovič navíc v 19 z těchto 20 sezon posbíral alespoň dvě trofeje, včetně té první v roce 2006 (Amersfoort a Méty) a té poslední (Ženeva a Atény). Ve 13 těchto sezonách získal minimálně jeden grandslamový vavřín.
Počet triumfů Djokoviče v jednotlivých sezonách:
2006: 2
2007: 5
2008: 4 (jeden grandslam)
2009: 5
2010: 2
2011: 10 (tři grandslamy)
2012: 6 (jeden grandslam)
2013: 7 (jeden grandslam)
2014: 7 (jeden grandslam)
2015: 11 (tři grandslamy)
2016: 7 (dva grandslamy)
2017: 2
2018: 4 (dva grandslamy)
2019: 5 (dva grandslamy)
2020: 4 (jeden grandslam)
2021: 5 (tři grandslamy)
2022: 5 (jeden grandslam)
2023: 7 (tři grandslamy)
2024: 1
2025: 2
